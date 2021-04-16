美國印第安納州首府印第安納波利斯（Indianapolis）周四深夜發生槍擊案，一名槍手闖入速遞公司FedEx位於機場附近的倉庫，造成8人死亡、多人受傷，最少一名傷者危殆，槍手其後自殺身亡。

出事倉庫的工人米勒（Jeremiah Miller）表示，事發時曾經聽見約10下槍聲，起初以為只是有車經過，但不久後看見槍手拿着衝鋒槍或自動步槍，在空曠位置開槍，於是與同事逃離倉庫，不久後已有約30名警員到場。米勒形容自己幸運，「感謝主，我以為我會中槍」。

途經附近油站車輛也受波及

另一名工人表示，事發時聽見多下槍聲，其後目睹槍手走過，並目睹有人倒斃地上。由於FedEx倉庫禁止人員使用手提電話，不少工人事發時沒攜帶手機，家屬事後都未能聯絡他們。另外亦有路經附近油站的車輛中槍，一名女子輕傷送院。

FedEx周五凌晨發聲明，指正與當局合作了解事件詳情，形容槍擊案是悲劇，又指FedEx最為重視安全，對所有受影響人士致以慰問。

美國有線新聞網絡/美國哥倫比亞廣播公司/美聯社

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