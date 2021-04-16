根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數突破1.38億，全球死亡人數超過297萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,134萬宗，是目前唯一確診數超過3,142萬的國家，死亡人數超過56.4萬。印度確診人數超過1,387萬，死亡人數超過17.2萬，取代巴西成為全球第二大確診人數的國家，同時是疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數超過1,367萬，死亡人數突破36.2萬。法國確診突破500萬。俄羅斯、英國、土耳其確診則突破400萬。意大利、西班牙、德國確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有波蘭、哥倫比亞、阿根廷、墨西哥、伊朗。烏克蘭、南非、捷克、秘魯、印尼、荷蘭、智利、加拿大、羅馬尼亞等9國確診宗數均超越100萬大關。

法國死亡人數突破10萬 全球第8國

法國新冠病毒的死亡病例，突破10萬大關。法國周四新增300宗死亡病例，令死亡宗數增至100,077宗。法國死亡總數目前排名全球第8。法新社指出，法國是歐洲第3個染疫病逝總數超過10萬的國家，之前英國及意大利已過此門檻。美國是全球死亡總數最高的國家，迄今超過56.4萬病亡，隨後是巴西、墨西哥及印度。

俄羅斯疫苗4月底付運印度

印度藥物監管當局周一批准使用俄羅斯Sputnik V疫苗，印度駐莫斯科大使周四說，疫苗可望4月底前開始付運。俄羅斯與印度生產商簽訂了數份疫苗生產協議，印度可望成為Sputnik V疫苗的其中一個生產基地。印度大使說，預計廠房可於5月投產。

俄羅斯禁英國往來班機至6月

俄羅斯塔斯社報道，由於英國出現病毒，俄羅斯決定延長英國的禁飛令至6月。

路透社/中央社

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