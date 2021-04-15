英國政府近期持續探討推行「疫苗護照」措施，只准已接種疫苗人士進入某些場所。英國平等與人權委員會（EHRC）據報向政府提出警告，指實施類似疫苗護照的「武肺狀況證明」（Covid-status certificate）計劃將造成間接歧視，並表明在所有人獲接種疫苗前，僱主不應以接種與否作為是否聘用或批准工作的標準。

英國《衞報》取得EHRC向政府提交的建議書，指疫苗護照可能是放寬防疫措施的「相稱」方式，但移民、少數族裔及窮人等接種率較低的群體將進一步被孤立，無法獲得必要服務或就業，而且未滿18歲人士亦要到7月後才可接種疫苗，形容一切強制要求疫苗證明或武肺狀況證明的行為皆可能構成歧視。

委員會形容疫苗護照可能造成「二等公民」現象，僱主不應在年輕人未獲接種前便實施「不打針、沒工作」（no jab, no job）措施，而硬性規定所有護老院職員注射疫苗也可能違法。另外即使政府實施疫苗及武肺狀況認證，執行時間亦應受嚴格限制，並要定期由國會檢討。

護老院員工僅約一半接種

英國官員過往多次否認有意推行疫苗護照，但在2月底改口。當局現時正就疫苗護照展開為期5周諮詢，衞生大臣夏國賢早前指或會要求護老院員工接種疫苗，否則可能無法在護老院工作。政府表示疫苗接種要求未來或會擴展至更多行業，但現時護老院員工接種率亦只有約一半，遠低於當局對僱員的80%接種率目標，並承認強制接種有實行上困難。

護老院業界對是否強制員工接種疫苗意見分歧。全英最大護老院集團Barchester宣佈，將在4月23日起要求所有員工接種，但亦有不少護老院表示擔心強制員工接種，將導致人才向公營醫療機構流失。另外亦有律師指疫苗護照可能屬於間接歧視，違反《人權法案》，估計措施或受法律挑戰。

保守黨41議員反疫苗護照

保守黨最少41名議員已表明反對疫苗護照，在野工黨亦反對疫苗護照方案，但未明確反對檢測證明等其他形式。影子女性事務大臣科爾多瓦（Marsha de Cordova）稱，工黨與EHRC同樣關注有關問題，促政府正視。

英國《衞報》

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