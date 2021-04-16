加拿大下議院召開視像會議，一名國會議員竟然「坦蕩蕩」現身，全裸出現於其他議員面前。事件被加拿大傳媒報道後，他隨即公開道歉，直言只是無心之失。

事件主角是魁北克龐蒂亞克（Pontiac）的自由黨國會議員阿莫斯（William Amos），他早前在視像會議中，被拍到在自己辦公室內全裸，僅以手機遮著下體。原本這個尷尬畫面只得當時與會的其他議員及工作人員看到，《加拿大通訊社》（The Canadian Press）卻獲得阿莫斯熒幕擷圖公開報道。

46歲的他周三在Twitter推文道歉，坦言是「一個不幸的錯誤」，「當時我剛結束慢跑，正在更換工作衣服，但我電腦鏡頭意外開啟了。我衷心因為這次無意的干擾向下議院的同事道歉。顯然，這是一個無心之失，以後不會再發生了」。

黨領導杜魯多未評論 在野黨揶揄「好身材」

領導自由黨的加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）尚未對事件發表評論，在野魁北克黨國會議員德貝勒費耶爾（Claude DeBellefeuille）則揶揄阿莫斯的「身材很好」，但提醒議員有關議會規條，其中要求男性國會議員穿上外套、領帶、恤衫、內衣和長褲。

下議院議長羅塔（Anthony Rota）則提醒國會議員，在鏡頭或咪高峯前要保持警惕。

法新社／英國《天空新聞》

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