全球多國武漢肺炎疫情有升溫趨勢，印度、柬埔寨和泰國的確診數字都創新高，已大規模注射科興疫苗的土耳其亦不能倖免。

數百萬印度人恒河同浴爆疫

印度昨日錄得200,739宗確診，再多1,038人死亡，累計錄得1,410萬宗確診，近17.5萬人死亡。北阿坎德邦的朝聖城市赫爾德瓦爾正舉行12年一度的印度教盛事大壺節，吸引數百萬名教徒參與，多人湧入恒河沐浴。當地過去五天已錄得逾2,000宗確診，但節日活動繼續舉行至本月30日。孟買本周則收緊防疫措施；中央政府教育部亦宣佈分別取消和延遲兩個公開試。

柬埔寨2月尾爆發的新一波疫情，確診個案在兩個月內暴增10倍，突破4,800宗，死亡人數增至36人。首相洪森警告全國正徘徊「死亡幽谷」的邊緣。首都金邊和鄰近的達克茂前晚起封城兩周，除工作、購買食物和求醫外不得外出。

泰國昨日新增1,543宗確診，是本周第四度破紀錄，亦是自疫情以來的最大升幅，累計確診個案達37,453宗，死亡人數維持97人。首都曼谷的夜店群組被認為是使個案暴升的原因之一。

土耳其前日新增62,797宗確診，279人死亡，雙雙創新高，累計確診突破402萬宗，逾34,734人死亡。進入伊斯蘭齋戒月，當局嚴禁民眾聚會，並推行局部封鎖措施。

法新社/路透社/美聯社