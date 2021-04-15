美國藥廠莫德納（Moderna）開發兩款新版武漢肺炎疫苗，一款在注射兩針舊疫苗基礎下打第三針加強劑，另一款是兩針全新疫苗，兩者在老鼠實驗中證明有效預防南非及巴西變種病毒株。

可打第三針作加強劑

最新數據顯示，設計用於預防南非和巴西發現的變種武漢肺炎病毒變異的莫德納疫苗，在老鼠測試有令人鼓舞的結果。經同行評審、周二在科學期刊網站bioRixv刊登的研究顯示，動物接受莫德納的兩款新疫苗注射後，發現針對原始病毒的抗體水平顯著，並有較高水平抗體中和南非變種病毒「B.1.351」及巴西變種病毒「P.1」。兩款新疫苗已開始進行人體試驗。

莫德納日前發表第三階段臨床試驗研究，稱接種兩劑的人在半年後，對防治各種病情的武漢肺炎仍具有90%整體效力，重症防護力更高達95%。

另外，一篇周一刊登在《刺針·傳染病》的研究報告稱，英國變種病毒「B.1.1.7」不會令住院患者引起更嚴重的疾病。研究比較198宗「B.1.1.7」患者和143宗感染其他變種病毒的患者，他們都在去年11月和12月入院。研究發現，感染英國變種病毒的患者身上病毒量較高，但感染「B.1.1.7」和其他變種病毒的患者在重大疾病及死亡風險，或其他臨床結果方面沒有差異。

路透社