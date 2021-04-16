日本首相菅義偉料在美國時間周五下午（香港時間周六凌晨）與美國總統拜登會晤。菅義偉與拜登除了重申日美同盟，預計亦可能討論維吾爾族、台灣、香港等問題。路透社引述美國官員消息指，美日在聯合聲明中將提到台灣問題，將是兩國自1969年後首次。

這次將是拜登上任後首次與外國領袖會面，菅義偉會前指，希望與拜登建立個人關係，以自由和民主的普世價值聯結日美同盟，實施自由開放的印度太平洋地區，並向世人展示日美兩國的領導能力。

討論維吾爾族及香港人權

美國官員透露，菅義偉與拜登將在聯合聲明上提及台灣問題，以至中國派海警船進入尖閣諸島（釣魚台）附近海域的事件，兩人會面期間也會討論中國對維吾爾族的待遇，以及對香港施加更大影響力等問題。另外，兩國預料也會公佈再次聯同澳洲和印度，舉行四方安全對話（Quad）的計劃。

美日領袖上一次就台灣問題發表聯合聲明已要數到1969年，時任日本首相佐藤榮作當時指，維持台灣一帶和平穩定對日本安全亦非常重要，但日本和中國最後在1972年建交。另外，日本亦會公佈價值20億美元（約156億港元）的5G投資計劃，以抗衡中國科企華為，雙方也會討論氣候變化、抗疫及朝鮮綁架日本人爭議。

傳日官員對聲援台灣存分歧

日本與美國上月舉行「2+2」國防和外交部長級會議，會後表明重視台灣海峽和平和穩定，並對香港及新疆人權深切關注。美國官員形容，美國和日本過去均就台灣問題發表過不同聲明，期望台海局勢維持現狀，這次美日兩國也會就此發表正式聲明，但形容美日兩國均不想挑釁中國，只希望向北京傳遞清晰訊息，警告北京侵犯台灣領空將危害其和平及穩定。

日本近年與中國保持緊密經貿往來，若日本與美國最終就台灣發表聲明，勢將影響對華關係。日本官員較早前透露，未肯定美日會否簽訂聯合聲明，日本官員亦對以何種姿態聲援台灣有分歧，據報美國官員形容，聲明將不符華府對菅義偉的期望，但美國容許盟友有不同觀點，不會堅持日本需全盤接受美國的做法，亦尊重日本與中國深厚的商貿往來。

日本外交官員則稱，美日關係在前總統特朗普任內變得緊密，但拜登上台後又出現轉變，不過相信拜登不會就日韓關係對菅義偉施壓。

路透社/共同社/《日經亞洲評論》

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