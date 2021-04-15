（北美通訊）美國聯邦調查局局長克里斯托弗雷（Christopher Wray）周三出席國會參議院情報委員會聽證會時表示，當局有超過2,000宗調查，與中國政府有關；平均每10個小時，就會立案調查多一宗新案。他指，中國對美國經濟安全及民主的威脅之大，沒有其他國家可以超越；中國影響美國機構的能力亦十分深刻、廣泛和持久（deep and wide and persistent）。

克里斯托弗雷亦提到，中國政府針對在逃經濟犯、海外異見人士的「獵狐行動」，在美國境內進行「笨拙的非法執法活動」（uncoordinated illegal law enforcement activity），威脅、恐嚇、騷擾、勒索在美華人。中國外交部過去曾為「獵狐行動」辯護，強調當局有嚴格遵守國際法例，反指美國的批評別有用心。

自2019年以來，美國國會首次再邀請美國各情報機關首長，出席聽證會和作供，其他出席者還包括國家情報總監海恩斯（Avril Haines）及中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）。

周二，美國國家情報總監辦公室發表年度報告，指控中國及俄羅斯政府利用疫情，增加在國際上影響力。報告指，北京力圖改變美國政治環境，在香港和新疆問題上打壓批評聲音。海恩斯在聽證會上透露，中國政府已有足夠能力，透過網絡攻擊，對美國關鍵基礎設施造成成局部、臨時干擾。

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