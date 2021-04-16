印度如今是武漢肺炎疫苗的生產大國，但大部分疫苗都出口到海外，是世衞疫苗全球取得機制（COVAX）的主要供應來源。不過，印度的武漢肺炎疫情在近期持續失控，周四單日錄得超過20萬宗確診，是該國爆發疫情以來的最大單日增幅。疫情惡化，導致印度自身對疫苗的需求亦大增，可能會影響到COVAX的疫苗供應。

印度確診病例目前累計已超過1,428萬宗，屬全球第二多的國家，僅次於美國。且每日新增確診病例在近期更呈明顯上升的趨勢，本月初開始持續每日多於10萬宗，周四更超過20萬宗，刷新該國紀錄。

面對確診病例急升、醫院人滿為患，印度政府嘗試推動更多國民接種武肺疫苗，並在早前修改法例容許進口疫苗，增加進口輝瑞等海外藥廠的武肺疫苗，本月又會進口俄羅斯「衞星五號」（Sputnik V）疫苗，可望覆蓋1.25億人。

逾60窮國依賴COVAX計劃 印度減出口影響甚深

疫情持續升溫，影響的不獨印度，還有超過60個貧窮國家，因為她們普遍都是依賴世衞COVAX計劃供應疫苗，而這些疫苗大部分都是來自印度。根據印度外交部數字，印度在1月底至3月時出口海外的疫苗達到6,400萬劑，但今個月只得120萬劑，進度明顯大不如前。

路透社引述印度疫苗策略的相關人士指，印度對其他國家沒有作出任何承諾，當印度本身面臨緊急狀況，疫苗會先應付國內需要。

印度減少出口疫苗，相關受助國家陸續開始感受到影響。非洲疾控中心主管恩肯加松（John Nkengasong）早前表示，印度延遲疫苗付運可能引發「災難」；有協助非洲分發疫苗的世衞官員則直言，當疫苗供應是如此依賴單一生產國，情況極需關注。

印度血清研究所（Serum Institute of India）曾經承諾向貧窮國家出口最少20億劑武肺疫苗，並尋求在2021年底前完成一半目標。但消息人士指，除了自身需求增加，美國限制疫苗關鍵器材和原材料的供應，也妨礙了血清研究所運作，令每月產量從7,000萬劑提升至1億劑的生產目標延遲了多個月。

另有消息指，印度當初對處理疫苗訂單的猶豫，成為了血清研究所提升產量的障礙。印度政府當初花了多個月時間在疫苗價格上討價還價，甚至在印度監管部門批准使用阿斯利康疫苗後兩星期，才簽定初步訂購合約。血清研究所曾經向政府索取逾4億美元資助，但也不得要領。

路透社

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