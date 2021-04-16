（北美通訊）北美地區的車主近來非常苦惱，尤其是車身高的SUV﹑農夫車（pick-up truck）車主，一覺睡醒準備開車上班之際，車底傳來巨大「隆隆」聲響，下車檢查後，才發現在車底的催化轉換器（catalytic converter）不翼而飛。

駐洛杉磯記者：張紫茵

洛杉磯縣警察局（LASD）數據顯示，全縣去年共發生2,767宗汽車催化轉換器被盜案件，較2019年的741宗，急增近400%。汽車零件公司負責人Leo是受害者之一，去年12月晚上，他把送貨用的農夫車停泊公司門外，翌日預備送貨之際，才驚覺車底的催化轉換器被盜。翻看閉路電視後，Leo發現三名賊人深夜犯案，其中一人爬入車底拆走催化轉換器，不到一分鐘便完事逃去。

Leo憶述當日汽車「遇害」情況，「（發動引擎）聲音超級嘈，嘈到無辦法開車，好似排氣特別嘈的改裝車，甚至更大聲，唔敢開車出去。」他馬上報案，並向警方提供閉路電視片段，但事隔四個月仍然沒有任何消息，「警察話如果罪案正在發生，向他們報案會立即過嚟，但如果事後報案再調查，就要花好多時間。如果想捉到賊，就要當場捉到，但（賊人）落手時你先報案，等警察5﹑6分鐘後來到，賊人一早逃之夭夭，靠警察？咪玩啦！」

最終，Leo等了三周時間，汽車才裝回催化轉換器，其間無法送貨，損失慘重。他表示，零件和人工花費超過2,000元（美元、下同），即使買了保險，仍要支付1,000元自負額，索償後更被加15％保費。「見過鬼怕黑」的他表示，現在不敢把汽車停在公共地方過夜，而是要求同事開車回家泊入車房。

作為車輛排氣系統一部份的催化轉換器，作用是把污染物轉化為毒性較低的物質。由於催化轉換器內的貴金屬如鉑金（platinum）﹑銠（rhodium）和鈀（palladium）等價格不斷上漲，加上容易盜取，成為小偷下手目標。

在蒙特利公園市（Monterey Park）經營車房的四哥表示，以往每一個月，大概有一、兩名客人的汽車催化轉換器被偷；近月情況惡化，每一周就有一、兩個客人前來，要求安裝催化轉換器，令他忙得不可開交。由於受害者眾，催化轉換器長期缺貨，部份型號要等到5、6月才有貨，價格在過去一年間亦增加了25％。

「（賊人）會選易下手去偷，本田絕對最好偷，豐田的卡車最好偷，第三是福特F150跟雪佛蘭的卡車及貨車都要小心，他們偷這些（零件），不用三分鐘就偷掉了。」四哥表示，除了車身較高的車輛外，混能車的催化轉換器貴金屬含量較高，也是賊人頭號目標；這些賊贓被賣到廢鐵場，每個約值250元。

四哥說，催化轉換器一旦被切斷，除了喉管變得嘈吵，廢氣溫度也會上升，汽車停泊在乾雜草上很容易起火，因此有一定危險。由於等候新零件的時間太長，他替客人想出緩衝之計，「拿一根鐵管直接接駁，不用催化轉換器，也不裝感應器，那樣可以先用車，有零件再裝，聲音不會吵。但是終究還是要換，不然過不了車輛廢氣排放檢測（smog check)，拿不到車管局（DMV）認證就無法再開」。

四哥建議，車主除了可以把汽車停在車房內，也可以在催化轉換器與汽車之間焊上鋼筋，增加賊人偷取的難度，或者安裝360度攝影鏡頭，甚至更敏感的防盜系統等。

對於市民怪責警方辦事不力，LASD核桃市／鑽石吧分局副局長沙克爾福德（Andrew Shackelford）表示無可奈何，把問題歸究於偷竊罪刑罰過輕，「我們不是制定法律的人，我們是執法者，執行由加州人民投票定出來的法案，」他坦言，警隊執法時感到很迷惘，很多時候被迫放人，「降低偷竊刑罰，把更多罪犯由重罪變輕罪後，我們的工作變得更難，就好像車輪轉，有時我們不斷拘捕同一個人，如果刑罰沒有減輕，我們可以讓他在牢內久一點。」

當局近月多次舉辦活動，為居民車上的催化轉換器刻上車牌號碼，「當截查到正在運送催化轉換器的罪犯時，警方無辦法知道零件誰屬；雖然我們可以拘捕那人，但無法作出檢控，因為很難證明零件是偷回來的，」但如果看到催化轉換器上的車牌號碼，警方可即時聯絡車主，確認是否失物，有助把賊人定罪；但四哥認為警方的做法沒有實際用途，「有客人刻完後還是被偷，只是讓居民心裏好過一點。」

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