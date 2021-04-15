日本、北韓秘密聯絡管道據報多年前已中斷。一名能直通北韓領袖金正恩、負責與日本交流的「秘密人士」以健康為由，與日方斷絕聯繫。日本首相菅義偉據報，正致力尋找可直通金正恩的交涉人士。

曾助被綁者雙親與孫團聚

報道指，這位秘密人士匿稱「Y先生」，由北韓前領袖金正日時代開始，就負責與日政府交涉。當時他是國家安全保衞部高級官員「X先生」的下屬，X先生有份促成2002年時任日本首相小泉純一郎訪朝一事。X先生約10年前下台後，由Y先生繼任其職位，協助北韓與中國、蒙古等地交涉。

他2014年曾協調並安排被北韓綁架日本女子橫田惠的父母——81歲的橫田滋和78歲的橫田早紀江，在蒙古跟橫田惠的女兒金恩敬團聚。

他在幾年前向日方表示，因健康狀況欠佳而斷絕聯繫。報道指，他是腦部或循環系統出現問題；亦有猜測指，可能是因為與日方交涉沒有進展而被替換。

另外，雖然現負責交涉的亦有日本與北韓外交關係正常化交涉擔當大使宋日昊，但日方消息人士指：「他僅僅是窗口，與擁有權限的秘密交涉人不同。」

菅義偉據報正透過所有可行的渠道，以尋找可直通金正恩的交涉人士。

日本時報/中央社