英國菲臘親王73年前與女皇結婚時,正值二戰後英國反德情緒高漲,菲臘的四個姊姊都嫁入了德國王室和貴族家庭,結果其德國親人都不被邀請出席婚禮。70多年過去,菲臘親王據報生前表明希望有血親出席葬禮,他3名來自德國王室的親人獲邀,上個周末抵達英國後接受隔離,準備出席葬禮。

英國皇夫菲臘親王的葬禮周六舉行,英國因應疫情實施新安排,限葬禮最多有30人,當中獲邀出席的包括德國巴登王子博恩哈德(Bernhard, Hereditary Prince of Baden)、黑森家族首領、王子多納圖斯(Prince Donatus, Landgrave of Hesse)以及霍恩洛厄朗根堡的菲利普王子(Prince Philipp of Hohenlohe-Langenburg)。

現年50歲的博恩哈德和51歲的菲利普王子,都是菲臘親王的外甥孫子。博恩哈德的祖母是菲臘的二姊希臘和丹麥狄奥多拉公主(Princess Theodora of Greece and Denmark),她的丈夫在二戰時是德國軍官,故未獲邀出席當年弟弟與女皇大婚;菲利普王子則是菲臘親王大姊希臘瑪格麗塔公主(Princess Margarita)的孫子,瑪格麗塔同樣嫁給德國人。至於54歲的多納圖斯王子,則代表德國黑森家族(House of Hesse)出席,菲臘親王的兩位妹妹蘇菲(Sophie)及塞西莉(Cecilie)均嫁入黑森家族。

三人抵達英國後,在英格蘭東南部城市伯克郡的雅士谷(Ascot)隔離,在出席葬禮前必須進行武漢肺炎檢測。菲利普王子發聲明稱對獲邀出席葬禮感到榮幸,「這確實是一項令人難以置信的榮譽,我們所有人都被感動和榮幸地被包含在更廣泛的家庭」。

英國《每日郵報》/英國廣播公司

-----------------------------

蘋果初心不變!26周年「撐蘋果Tee」預售:

你的優惠訂購(海外訂購按此)

-----------------------------

支持蘋果深度報道,深入社區,踢爆權貴,即Like蘋果專題及調查組FB專頁 !