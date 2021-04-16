英國菲臘親王73年前與女皇結婚時，正值二戰後英國反德情緒高漲，菲臘的四個姊姊都嫁入了德國王室和貴族家庭，結果其德國親人都不被邀請出席婚禮。70多年過去，菲臘親王據報生前表明希望有血親出席葬禮，他3名來自德國王室的親人獲邀，上個周末抵達英國後接受隔離，準備出席葬禮。

英國皇夫菲臘親王的葬禮周六舉行，英國因應疫情實施新安排，限葬禮最多有30人，當中獲邀出席的包括德國巴登王子博恩哈德（Bernhard, Hereditary Prince of Baden）、黑森家族首領、王子多納圖斯（Prince Donatus, Landgrave of Hesse）以及霍恩洛厄朗根堡的菲利普王子（Prince Philipp of Hohenlohe-Langenburg）。

現年50歲的博恩哈德和51歲的菲利普王子，都是菲臘親王的外甥孫子。博恩哈德的祖母是菲臘的二姊希臘和丹麥狄奥多拉公主（Princess Theodora of Greece and Denmark），她的丈夫在二戰時是德國軍官，故未獲邀出席當年弟弟與女皇大婚；菲利普王子則是菲臘親王大姊希臘瑪格麗塔公主（Princess Margarita）的孫子，瑪格麗塔同樣嫁給德國人。至於54歲的多納圖斯王子，則代表德國黑森家族（House of Hesse）出席，菲臘親王的兩位妹妹蘇菲（Sophie）及塞西莉（Cecilie）均嫁入黑森家族。

三人抵達英國後，在英格蘭東南部城市伯克郡的雅士谷（Ascot）隔離，在出席葬禮前必須進行武漢肺炎檢測。菲利普王子發聲明稱對獲邀出席葬禮感到榮幸，「這確實是一項令人難以置信的榮譽，我們所有人都被感動和榮幸地被包含在更廣泛的家庭」。

英國《每日郵報》／英國廣播公司

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