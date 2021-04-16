（北美通訊）一間位於加拿大卑詩省，由中國教育集團投資的國際學校被指控要求教師就中國共產黨、天安門事件和達賴喇嘛等敏感話題噤聲，校長並未否認指控，直認並不想因為教師觸及敏感話題而讓家長反感，影響收生率。

位於列治文市（Richmond）的超銀國際學校由中國超銀教育集團投資。集團發迹於山東青島，在青島擁有8間民辦學校。列治文的學校是該集團第一個海外校區，已於3月獲卑詩省教育部批出證書辦學。開辦幼稚園至7年級課程，學費介乎1.5萬至2.3萬加元。雖然學校聲稱向全球招生，但因其中資背景，中國學生仍佔最大比例。

校長科里（Greg Corry）表示不會明言禁止教職員教學生關於中國共產黨、天安門廣場和達賴喇嘛等敏感議題，但有指示教師在遇到相關議題時需切換話題，「我們對這三個議題沒有嚴格指引，但教職員要小心處理。」科里解釋此舉是由於這些議題太敏感，如學生把教師對這些議題的意見帶回家，很有可能導致家長要求學生退學。

科里又將這些政治議題與毒品和酒精的話題相提並論，「若學生問及這類話題，教師都必須重新引導學生和了解發問原因。」他再解釋，教師應以身作則，小心在社交媒體上發表言論，以免產生誤會。但當被問到挑戰極權是否一個好榜樣時，科里則表示不想牽涉與政治有關的話題。

教育廳長韋瑞珍（Jennifer Whiteside）暫時未有作出回應。

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