（北美通訊）紐約市長選舉熱門參選人楊安澤（Andrew Yang），最近因為一段網上訪問而再次惹來非議。事源他接受一個YouTuber訪問，其間對方提出涉及兩性關係的問題，並用了包括被視為侮辱女性的粗言穢語，而楊安澤最終只是笑着躲開鏡頭，成為競選對手的攻擊目標。楊安澤解釋當時保持笑容，只是為了表達友善。

短片於周三晚上被上載到Twitter。在短片中提的的男子，後來被證實是YouTuber喜劇演員里斯（Lawrence Reese），問楊安澤「男人可否穿着靴子？」楊安澤有點遲疑，重複「男人可否穿着靴子？」。這時里斯以粗言穢語補充，「是的，當他X母狗時，男人可否穿着靴子？」

當楊安澤意識到問題的真正意思時，笑容消失，輕呼「噢！我的！」但他仍試圖答問題，「我想要視乎你的伴侶。我意思是，若你的伴侶很酷，那就....」里斯高呼，「兩廂情願！這就是我問問題的意思！」旁邊的人包括拍片者一起大笑，有人說，「我愛這答案」。這時里斯指着鏡頭外的人說，「他硬上母狗，楊安澤？他硬上母狗？」楊安澤這次不再回應，笑着躲開鏡頭，但仍然聽見他的笑聲。

上傳者於周四中午刪除了Twitter上的短片，但YouTube上仍然可以找到。聲稱只有17歲的上傳者@carsoncapp解釋，刪除短片是應楊安澤團隊要求。他重申，不認為短片會傷害人，但基於傳媒以不同的方式解讀，他同意刪除短片是最佳做法。

楊安澤周四在記者會中解釋事件，稱自己當時只是表達友善。但當對方說了一些明顯不合適的說話，他一點都不覺得好笑。所以隨即走開，盡快結束互動。至於為何他離開畫面後，仍然聽到他的笑聲，楊安澤就重申他只是試圖表現友善。

楊安澤的競選對手，曾擔任現任市長白思豪（Bill de Blasio）法律顧問的懷禮（Maya Wiley），在Twitter上抨擊楊安澤在短片中的反應。「無論是說話和行為，都理應尊重每一位女性。作出這種令人噁心行為簡直不能接受。對這些問題的『唯一』答案是『絕對不可』，永遠都不要用這字眼稱呼女性。」她之後舉行網上記者會，再次批評楊安澤就事件的回應，認為作為領袖，最需要做的事是認錯和道歉。

另一名市長選舉參選人紐約巿審計長斯靜格（Scott Stringer）就聯同他的多位政界女支持者，包括州參議員比亞格（Alessandra Biaggi），發表聲明表示，「我們不敢相信所看到和所聽到的事，楊安澤對支持者問關於暴力傷害婦女的問題，他以笑作回應。」

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