英國菲臘親王多年來從事的公益事業不計其數，其中他在1956年成立愛丁堡公爵獎勵計劃，鼓勵青少年挑戰自我，是不少年輕人鍛練冒險精神、認識自我、與團體合作服務社會的橋樑，啟發無數人日後勇於探索世界。除了健全人士，也有傷殘的青少年通過計劃重拾自我，改變人生。

愛丁堡公爵獎勵計劃的構想始於1954年，當時菲臘親王跟中學校長哈恩（Kurt Hahn）見面，談到希望為英國年輕人成立一項計劃，傳遞母校服務社會、團隊精神和提倡責任感的價值觀。當時英國仍然實施強制兵役，青年18歲後需參軍，菲臘親王也期望透過計劃讓青年在中學畢業後，為參軍作好準備。

最終愛丁堡公爵獎勵計劃在1956年2月推出先導計劃，鼓勵青年從公共服務、個人興趣、探險及體能四大領域中，參加不同活動，當時菲臘親王形容計劃是「DIY式的成長裝備」。

計劃推出後迅即大受歡迎，首年已吸引7,000人參與，頒發約1,000枚獎章，翌年計劃擴展至女性及海外，其後繼續擴大，至今單是英國已有逾670萬人曾參與計劃，當中310萬人最少獲得一枚獎章，計劃亦遍及130多個國家及地區。菲臘親王擔任獎勵計劃主席至2001年，其後退居贊助人，歷年出席逾500次頒獎典禮。

「要不是菲臘親王，一切也不會發生」

《國家地理雜誌》探險家拉文——埃里森（Daniel Raven-Ellison）求學時曾參加愛丁堡公爵獎勵計劃，最終獲得銅章。拉文——埃里森憶述他其中一項活動是划獨木舟橫過泰晤士河，當時他划船划至手起水泡、肚餓不已，獨木舟更不時翻沉，但這經歷亦使他與同學關係更緊密，也讓他日後走上探索自然的道路。

拉文——埃里森畢業後任職地理教師，其學生不少亦曾獲愛丁堡公爵獎章。他形容獎勵計劃有助學生建立自信，亦使他們變得更堅強，肯定日後志向，而當在計劃下的受惠人數隨時間累積，「如此多人因這機會獲得飛躍，真是神奇」。

英國探險家兼真人騷《人在野》主持貝爾（Bear Grylls）亦指，愛丁堡公爵獎勵計劃極具啟發性，「它鼓勵、容許年輕人打破成規，拓闊眼界、活出真我」，如今全球已有數以百萬計年輕人受惠於計劃，獲得探索、奮鬥、友誼和冒險精神。

另一名探險家伍德（Levison Wood）透露，他自小在農村長大，參加愛丁堡公爵獎勵計劃拓闊了他的眼界，「它啟發我到處遊歷，教會我戶外風光的美麗，並讓我成為軍人」。伍德形容要不是菲臘親王，他提及的一切都不會發生，感激獎勵計劃賦予他自信、技能和追求目標的動力，助他提升人生。

跨越性別種族生理地域限制

國際殘奧會輪椅田徑項目5項金牌得主科克羅夫特（Hannah Cockcroft）也是愛丁堡公爵獎勵計劃受助人，科克羅夫特稱她自小傷殘，需以輪椅代步，令她成長階段一直缺乏自信：「我討厭我的輪椅，討厭一切令我看來不同的東西」。然而一切在她14歲參加愛丁堡公爵獎勵計劃後改變，科克羅夫特當時選擇「身體技能」任務，最終克服困難獲得銅章，成為她改變一生的開端。

愛丁堡公爵獎勵計劃總裁馬弗爾（Ruth Marvel）表示，計劃在過去65年來協助年輕人發掘自我、發展才能、累積經驗，為他們成長後取得成功奠下基礎，計劃也跨越性別、種族、身體殘障、背景和地域限制，強調獎勵計劃可擴闊眼界，讓人超越自我。

港8.2萬人獲獎章

愛丁堡公爵獎勵計劃1961年起亦在香港展開，主權移交後改為「香港青年獎勵計劃」，截至去年底共有近8.2萬人獲得獎章，當中3,439人獲最高級的金章。香港青年獎勵計劃官方網頁在菲臘親王逝世後，亦在主頁加上「永遠懷念：愛丁堡公爵菲臘親王殿下」的橫額，悼念菲臘親王。

現時愛丁堡公爵獎勵計劃信託基金主席由愛德華王子擔任，愛德華本人1986年亦在計劃中獲得金章，預料他未來會成為皇室在該計劃的主要參與者。愛德華表示，現時環境對年輕人充滿挑戰，期望計劃能裝備他們，助他們日後獲僱主青睞。

《國家地理雜誌》

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