菲臘親王周六下午舉殯，英女皇自喪夫後周五首次露面，駕車帶愛犬到公園散步。她又發放一張與菲臘親王的合照分享美好回憶，照片中兩人神態輕鬆地坐在草地上，女皇在陽光下露出愉快笑容。

女皇在喪禮前夕發放的合照是攝於2003年，地點位於阿伯丁郡巴拉特鎮(Ballater)附近Coyles of Muick的一處草地。照片可見當天陽光明媚，菲臘親王以手臂支撐悠閒半躺，帽子隨意擱在膝上，穿着格子裙的女皇坐在他身邊，笑容燦爛，背景是一片漂亮山景。

以兩人最愛的地點為哥基犬命名

一名皇室消息人士說︰「這張珍貴的照片是女皇最喜歡的照片之一，在這個世上他們最喜歡的一個地方，喚起很多快樂回憶。她會永遠懷念心愛的丈夫。」女皇上月就以這個地方為一隻新的哥基犬取名為「Muick」。

女皇周六將送別相依73載的丈夫，在喪禮前一天，她被拍到戴着帽子和墨鏡駕車離開溫莎堡，前往附近的浮若閣摩爾花園遛狗，是菲臘親王逝世後女皇首度露面。

坎特伯雷大主教籲國民為女皇祈禱

坎特伯雷大主教韋爾比(Justin Welby)呼籲國民為女皇祈禱及致以慰問，「她是女皇，她將一如既往地展現出無比的尊嚴和勇氣。我希望舉國上下有信仰的人士一起為她祈禱，如果不祈禱的話，也請在心中致以同情和慰問，希望她在這個痛苦的時刻找到力量。」

英國廣播公司/《每日鏡報》

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