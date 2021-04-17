（北美通訊）美國國務院前中國政策顧問余茂春與前副國家安全顧問博明（Matt Pottinger）周四出席國會聽證會，兩人均促請國會認清中國是共產獨裁國家，在意識形態上與美國不相容，卻不斷從國際自由市場得益，日益壯大，對美國構成「致命威脅」（mortal threat），要求國會作出對等反制措施，包括禁止中國在美國進行投資，讓美國企業有渠道投訴中國的壟斷行為。

美國國會美中經濟及安全檢討委員會（U.S.-China Economic Security and Review Commission）周四舉行聽證會，討論中國的「十四五規劃」，余茂春及博明均獲邀出席作供。

目前擔任美國智庫哈德森研究院（Hudson Institute）高級研究員的余茂春表示，每一個美國人必須認清，中國是一個共產獨裁體制，但與其他共產國家不同，過去一直享受環球自由貿易、資本市場及先進科技的好處，這些都令中國經濟急速增長，賦予中國政府更大權力，同時危害到其他民主、自由市場體制，「因此，北京對美國及很多國際經濟體，構成致命威脅。」

余茂春又指，中國在軍民融合下，取得大量美國及西方的科技與知識；但中國的低透明度，卻危害到美國的投資者，指出很多到美國上市的中國公司，只對西方資本市場提供含糊資訊，一直把真實的財務紀錄保密。

余茂春指出，不單止西方國家未能改變中共，讓她融入國際，反倒中共正企圖改變國際，依照自己的形象，重組國際秩序。他認為美國及其他自由經濟體首要做的，是認清中國在政治及意識形態上的不同， 「一個全面自由的國際貿易市場系統，不能與含中共特色的社會主義市場經濟，和平共處。我們要面對現實，彌補過去半世紀最大的外交政策失敗。」

余茂春提議美國因應中國的「負面清單」，作出對等回應，禁止中國在美國進行投資。他又建議國會透過立法，讓美國企業面對北京經濟歧視時，有渠道投訴，「Facebook和Twitter在中國被禁，不只是Facebook和Twitter的問題，更是美國的問題。」他亦建議國會採取行動，反制北京的龐大游說工作。

現職史丹福大學胡佛研究所（Hoover Institution）傑出客席研究員的博明，促請國會盡快透過立法，延續前任特朗普政府的行動，禁止中國進入美國資本市場，並提醒美國金融界，中國的終極目標是消滅資本主義，讓社會主義取得最終勝利，「 要美國的指數基金、大學基金、退休基金、創投基金，停止為中國帝國擴張提供資金，要求並不多。」

博明亦要求司法部增加反壟斷行動，對付中國國家支持的壟斷行為，「除了華為，還有多少中國頂尖級公司獲得優待？不如要求司法部找一找。」

博明表示，北京已經全面出動，利用貿易、數據、貸款、漁業、社交媒體、外交人員等人與事，作為自己的武器；他認為早前中國對澳洲作出的經濟脅迫，將預告中國未來如何擴張自己在國際的影響力，而美國應透過自己的民主制度，與中國爭一長短，「在這場競爭中，我們不應忽略自己價值的優勢。」

博明又指出，前任特朗普政府把中國打壓新疆維吾爾人定性為種族滅絕，最能挑起北京的怒火，反映中共的脆弱與焦慮所在，「國會應把握每一個機會，向我們的商界、我們的盟友、我們的競爭對手講清楚，美國支持的是甚麼，美國會為誰挺身而出。」

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