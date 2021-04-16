俄羅斯外長拉夫羅夫(Sergey Lavrov)宣佈莫斯科將下令10名美國外交官離開俄羅斯，又會把8名美國前任和現任官員列入制裁名單，禁止他們入境，並將限制或停止美國非政府組織干預俄羅斯政治，報復美國對俄羅斯的制裁。他更建議美國駐俄大使回國「磋商」。

拉夫羅夫說，俄羅斯有機會對美國在俄企業採取「痛苦措施」，但暫時不會行這一步。

美國周四宣佈制裁俄羅斯32名實體及個人、驅逐俄羅斯外交官以及禁止美國金融機構在6月14日後買入俄羅斯國債，報復俄羅斯干預大選以及俄國黑客去年透過科企「太陽風」（SolarWinds）電腦軟件漏洞，入侵美國多個政府部門及企業。

俄羅斯隨即傳召美國駐莫斯科大使，並指俄方將「無可避免」採取行動回應美國制裁。不過儘管言辭激烈，莫斯科卻避免有過激行動，以免招致美國更嚴厲的制裁。美國展示出有能力癱瘓俄羅斯的經濟，而莫斯科雖可在全球多方面損害美國的利益，但卻缺乏破壞美國經濟的能耐。

美聯社/法新社

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