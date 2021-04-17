在英國菲臘親王的喪禮中，全國會默哀一分鐘，倫敦希斯路機場將停止航班升降，維時6分鐘，而且特別安排喪禮期間不會有飛機飛過溫莎堡上空，以免帶來噪音。

菲臘親王的喪禮將於周六在溫莎堡聖佐治教堂（St. George’s Chapel）舉行，與溫莎距離只有約10公里的希斯路機場公佈，屆時將會停止飛機升降6分鐘，以及在喪禮舉行期間全程不會有飛機經過該區上空。

希斯路機場在Twitter設置頂帖文悼念菲臘親王，「得悉愛丁堡公爵菲臘親王離世，我們為此傷感，並向女皇及皇室致以慰問。」菲臘親王早在50年代已曾駕駛小型飛機，相信是首位甚至唯一一位曾駕駛單座位飛機的皇室成員。帖文亦提到愛丁堡公爵獎勵計劃及菲臘親王對航空界的熱情，影響後世。

約翰遜早前表明不出席以讓位皇室親屬

因英國仍受疫情影響，是次喪禮只有少數皇室成員及親屬出席，首相約翰遜早前亦表明不出席，以讓出席位給菲臘親王的親屬。他會改為在首相別墅契克斯莊園（Chequers）觀看電視直播，並呼籲公眾不應前往當地聚集。

英國《每日鏡報》／英國廣播公司

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