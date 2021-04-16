美國總統拜登在香港時間今日清晨與日本首相菅義偉會面，為他上任以來首次接待外國領導人，料重點商談中國問題。他們會面前，南韓亦宣佈總統文在寅5月下旬將訪美與拜登舉行峯會，拜登或藉此邀請南韓加入由印太國家組成的「四邊安全對話」（Quad），應對中國和北韓的威脅。

南韓總統府青瓦台發言人康珉碩表示，文在寅獲拜登邀請5月下旬訪美，雙方仍在商討具體時間表，形容此行象徵兩國同盟和人民的友誼。一名高官則透露，拜登政府料文在寅訪美前完成對北韓政策檢討，並公佈結果，美韓雙方都同意領導人應盡早見面，商討未來美韓同盟發展和北韓政策。

美日峯會聚焦中國問題

美國白宮發言人普薩基也確認美韓將舉行峯會，認為國務卿布林肯和防長奧斯汀訪韓、以及美日韓國安官員在馬里蘭州安納波里斯進行三方會談後，美韓峯會能展示兩國堅固的同盟關係。

拜登一直被指有意拉攏南韓加入美國、日本、澳洲和印度組成的Quad，以圍堵中朝等勢力，普薩基也表示這場美韓峯會將談及應對中國和北韓棄核。被問及措辭應是「北韓無核化」抑或「朝鮮半島無核化」時，她表示這將取決於北韓領導層的「意圖」。

另一方面，菅義偉在美國時間昨日與美國官員會面。有官員透露，他今日早上先到副總統官邸與賀錦麗會面，下午與拜登在白宮商談。他們先在介紹環節互相認識對方，然後在一眾官員陪同下開會，再召開聯合記者會和發佈交代會談內容的文件。

日擬斥156億抗衡華為5G

消息指，峯會的議題涉及武漢肺炎、北韓政策、地區安全問題、氣候危機、對華關係和科技政策等，料中國問題是重中之重，包括解放軍近日接連派軍機到台灣、新疆人權問題和香港民主遭打壓等，展示出「美日欲擔當持續和謹慎的角色，強調維護地區和平及穩定的承諾，以及採取行動減輕磨擦和阻止挑釁」，向中國發出清晰的信號。

傳媒又報道，兩國領導人提及在其他國家加強5G等範疇的基建合作，試圖在印太地區掌握基建主導權，抗衡中國的「一帶一路」計劃，日方將宣佈投資20億美元（156億港元）在5G通訊，與中國華為競爭。

另外，中國為日本最大出口國，不少日企都擔心政府與美國走得太近，將招致報復，菅義偉亦希望小心處理這問題；有官員指，美方知道中日有深層經貿合作關係，尊重菅義偉謹慎立場。

中國外交部發言人趙立堅昨日表示，中方已就「日本領導人訪美，兩國勾連對華消極動向，向美國和日本表達了嚴重關切」，還說「不得搞針對中國的小圈子」。

路透社/美國有線新聞網絡/中央社