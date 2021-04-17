美國面臨邊境危機之際，總統拜登周五簽署「總統緊急決定」（emergency presidential determination），把美國今個財政年度接收的難民數額維持在1.5萬個，與上屆政府看齊，違反之前增加至6.2萬個的承諾。希望大舉吸納難民和非法移民的民主黨進步派表明不滿拜登今次決定，白宮其後宣稱拜登或增加接收的難民人數。

華府高官表示，拜登周五簽署「總統緊急決定」維持難民配額，但會把更多配額撥予來自非洲、中東和中美洲的難民，同時解除對索馬里、也門和敘利亞的限制。

國務卿布林肯早前向國會表明，承諾把今個財年的難民配額增至6.2萬個；拜登更在2月宣佈，將於10月開始的新一個財年把配額增至12.5萬個。但如今承諾無法兌現，惹來左翼批評。

民主黨友責難：延續仇外政策

民主黨的伊利諾伊州參議員德賓（Dick Durbin）直言無法接受拜登政府目前的難民配額，又指有3.5萬人已經準備好來美。他形容正當美國面對現時最嚴重的難民危機，沒理由把難民配額限制在1.5萬人。

民主黨紐約州眾議員奧卡西奧科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）亦斥責拜登的決定完全不能接受。她稱拜登曾經承諾歡迎移民，而人們是根據這個承諾投票給他，炮轟拜登延續特朗普政府的「仇外和種族主義政策」是完全錯誤。

白宮歸咎前朝 稱仍可能上調配額

白宮發言人普薩基（Jen Psaki）則把責任歸咎於已經下台的特朗普政府，指拜登政府要花時間查看及評估難民處理系統的效率低下或所造成的浪費，因此不得不維持一些原有限制。她續指6.2萬個難民配額的目標現時不太可能實現，因為拜登政府繼承了一個減少接納難民的計劃，並且會給難民安置部門構成重大負擔。

不過普薩基宣稱在10月新財年之前，華府仍有可能調高1.5萬人的難民配額，拜登會持續跟顧問磋商，了解美國可能接納多少難民。

美國霍士新聞

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