英國菲臘親王守護女皇時溫柔而堅定，在公開場合則顯得風趣健談，開朗笑容往往令人容易忘記他經歷風風雨雨的童年。在菲臘親王還是嬰兒時，本來出身尊貴的家人就被放逐到法國，母親之後患上精神病、父母分開，家庭四散，長姊一家又遇空難全部喪生。他自己輾轉由多個親屬接手照顧撫養，直至戀上當時的伊利沙伯公主，終於才有了自己的家庭。

菲臘親王1921年於希臘科孚島（Corfu）出生，父親是希臘與丹麥的安德魯王子，母親是同時擁有英國和德意志貴族血統的愛麗絲公主，他是家中老么兼獨子，上有四個姐姐。出身華貴，可惜遇上政治動盪，在菲臘只有歲半大時，一家人就遭到流放。在英皇協助下，他們一家抵達巴黎郊區，住進親戚的花園小屋。

菲臘童年寄人籬下 轉校不斷

可是在1930年，菲臘再受打擊，跟他關係深厚的母親患上嚴重精神病，一名醫生相信她患上偏執型精神分裂症，她以為自己是地球上唯一女性，並且嫁給了基督。家人最後依照醫生建議把她送往療養院。

失去母親之後，這個家庭開始分崩離析，四名姐姐在18個月內先後嫁往德國，此時只有8歲的菲臘交由母家親人照顧，父親則「重獲自由」遊走德國、巴黎等地。跟家人分開，菲臘自此沒有再跟直系親屬一起生活。

菲臘輾轉獲多個親戚家庭照顧，讓他在童年至青少年時期不斷轉校，先後到過法國、德國和英國蘇格蘭讀書。1937年，菲臘的長姊一家搭飛機前往倫敦打算出席婚禮時遇上空難喪命。向菲臘告知噩耗的校長憶述，這名當時年僅16歲的少年雖然「深感震驚」，但「沒有崩潰」，「而是一個男人的悲傷」。

監護人牽紅線 助與伊利沙伯譜戀曲

6個月後，菲臘當時的監護人黑文（Georgie Milford Haven）不敵癌魔逝世，年僅45歲。黑文自小愛設計發明，曾經用散熱器和恆溫器自製「空調」系統，又為了泡茶用鬧鐘控制一件小裝置，他的創造力啟發了菲臘對發明和設計的興趣，長大後也喜愛一些新鮮的電子產品。

黑文死後，他弟弟蒙巴頓（Louis Mountbatten）接手照顧菲臘，受對方影響，菲臘放棄了原本想成為戰機機師的心願，改到皇家海軍服役發展。蒙巴頓也為菲臘牽了紅線，正是他安排菲臘在1939年的皇室訪問活動上接待13歲的伊利沙伯公主和瑪嘉烈公主，讓伊利沙伯公主從此鍾情這名年輕英俊的王子。菲臘1946年向伊利沙伯求婚，並於翌年成婚，及後伊利沙伯繼承皇位，菲臘於1957年獲得親王頭銜。

菲臘自小經歷動盪，之後成為英國皇室一員，但他的日子亦非從此一帆風順，例如三名子女都經歷過離婚，孫兒哈里不只娶了美國離婚婦人梅根，離開皇室遠赴美國生活，還大肆批評皇室，令菲臘親王一生致力維繫的皇室添上裂痕。飽經風浪的菲臘親王偶爾憤怒偶爾嘆氣，但多數都從容接受命運，接受改變。他的一名表親打破禁忌，進行同性婚姻，但菲臘親王只是說「他們高興就好」。

菲臘親王知道皇室之路不容易，曾說︰「我祖父被暗殺，父親被流放，父母分開，姊姊死於空難，叔叔被愛爾蘭共和軍殺害。事情發生了，但總要繼續生活下去。」

英國廣播公司/《每日郵報》

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