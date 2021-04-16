（北美通訊） 美國海關與邊境保護局（CBP）人員周二於德州侯斯頓港口（Port of Houston），檢獲逾17萬個來自中國的N95假口罩，價值近35萬美元。

因應武漢肺炎疫情爆發，美國對口罩的需求高企，大量假口罩湧入。當局表示，今年截至三月份，全美已檢獲逾1,800萬個假口罩，較去年全年上升1.5倍，情況越趨嚴重。在2019年全年，當局僅檢獲1,300個假口罩，去年則上升至超過600萬個。

當局發表聲明指，該批中國生產的N95假口罩，印上國家職業安全衞生研究所（NIOSH）商標，但NIOSH表示，這批貨物沒有經過授權生產。整批口罩在4月17日被截獲時，正準備運送到紐約白原市（White Plains）。

為避免在市場上買到假冒口罩，CBP侯斯頓港口主任赫德遜（Roderick Hudson）建議，「消費者可從信譽良好的零售商購買個人防護裝備，在網上購買時，可留意賣家的評價、檢查賣家的美國地址和電話號碼，來避免買到劣質假貨。」

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