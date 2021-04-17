根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數突破1.39億，全球死亡人數超過299萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,156萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過56.6萬。印度確診人數超過1,429萬，死亡人數超過17.4萬，取代巴西成為全球第二大確診人數的國家，同時是疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數超過1,383萬，死亡人數突破36.8萬。法國確診突破500萬。俄羅斯、英國、土耳其確診則突破400萬。意大利、西班牙、德國確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有波蘭、哥倫比亞、阿根廷、墨西哥、伊朗。烏克蘭、南非、捷克、秘魯、印尼、荷蘭、智利、加拿大、羅馬尼亞等9國確診宗數均超越100萬大關。

智利研究：科興疫苗有效率67%

智利根據實際接種疫苗數據進行的研究，顯示中國科興疫苗防止感染武漢肺炎的有效率為67%、防止病情惡化有效率85%、而防止死亡有效率則為80%。

智利是英國和以色列以外少數以實際接種數據研究疫苗有效率的國家。該國先研究科興疫苗對1050萬已接種的人的有效率，再比對有接種和沒有接種的人的數據，結果顯示疫苗的有效率比巴西進行臨床試驗的有效率為高。在今年1月，巴西公佈科興疫苗防止感染的有效率只有50.4%，而本月公佈的另一項試驗的有效率亦只有50.7%，但防止中度和嚴重病例的有效率則為100%。

牛津大學研究：感染武肺出現血栓風險 比接種疫苗高8-10倍

牛津大學一項研究指出，感染武漢肺炎出現血栓的風險，比接種疫苗後出現血栓高8-10倍，因此接種了疫苗的人可放心。科學家研究接種阿斯利康疫苗與出現血栓的關連，同時亦研究輝瑞和Moderna疫苗與罕見血栓的關係，再比對美國8100萬人的電子健康記錄，得出上述結論。

Moderna生產延誤 加拿大等國未能如期收到疫苗

美國Moderna藥廠表示因歐洲生產線出現延誤，加拿大等國家將不能如期收到預訂的疫苗。加拿大應在4月底收到120萬劑Moderna疫苗，但現在只能收到65萬劑。不過，加拿大總理杜魯多表示輝瑞藥廠同意增加付運其疫苗，因此加拿大的疫苗供應仍然充足。

路透社/法新社/英國廣播公司

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁 !