【本報訊】菲臘親王4月9日逝世後，多間傳媒引述英女皇伉儷到訪愛民邨，記者翻查當年的特刊和報道確認，英女皇探訪愛民邨時，菲臘親王獨自訪問粉嶺警察少年學校、皇后山軍營和西貢青年領袖訓練學校。直到中午英女皇伉儷才會合前往大會堂出席午宴。愛民邨街坊黃女士亦強調，當日只見英女皇，未見到菲臘親王。

街坊：女皇訪問加快上樓

英女皇訪問背後亦有小故事，當年愛民邨是新落成公屋，每月租金高達550元，與私樓租金相若，故較少人接受編配，空置單位較多。住在愛民邨康文樓的張女士憶述，殖民地政府為免讓女皇到訪時見到「吉屋」，遂加快編配單位，「多咗啲單位畀我哋一家九兄弟姐妹，加快咗我哋上樓，加高入住率。」

住在康文樓7樓的黃太亦指，因為女皇到訪加快上樓進度，「佢突然公佈我哋number輪到，佢好倉促叫我哋快啲搬入嚟，我哋搬入嚟十幾日英女皇就嚟。」她憶述，當日英女皇乘搭電梯在七樓步出，然後行一層樓梯去六樓單位，「（英女皇）着住條粉紅色全身裙，覺得佢都幾親民。」黃太指，菲臘親王早年訪港曾去大球場，自己就以童軍身份出席，親眼見到菲臘親王，形容他十分高大。

不過女皇「落區」，並非每個街坊都引頸以待。六樓的居民黃太指，英女皇訪港當日，要上班賺錢，「你唔搵一日食，根本就係手停口停。」她指，皇室對大眾市民是很遙遠的事，自己對當年英女皇訪港無甚好感，甚至覺得是浪費公帑。86歲的居民Pauline指，當年為了工作，亦放棄一睹英女皇風采，「我又要搵食，佢哋大人物同我哋無關係，佢親民啫。」

過去菲臘親王訪港期間，多次出席基建落成儀式，包括菲臘牙科醫院啟用典禮、青山發電廠B廠落成典禮等。作為皇室要員，菲臘親王並非單單出席一次典禮就完事，菲臘牙科醫院成立25年和30年之際，他都寫信道賀。今年適逢菲臘牙科醫院40周年，但菲臘親王已經離世，再沒法寄出道賀信。