有科學家成功研發世上最白的油漆，聲稱可助地球對抗氣候暖化問題。即使被猛烈太陽照射下，該油漆亦可令建築物表面溫度低於周圍環境約4.5℃。這款油漆將在一至兩年後推出市面。

反射98%陽光慳冷氣費

現時市面上白色的油漆多使用二氧化鈦，僅能夠反射80%到90%的陽光，新款油漆使用硫酸鋇則可反射98%陽光，而且不像前者會吸收紫外線，因而能夠令降低物件的表面溫度，從而可減少對空調的需求及其產生的碳排放。

有份研發這油漆的美國普渡大學教授阮秀林（音譯）表示，使用此油漆塗抹每93平方米的屋頂，就能有1萬瓦特的冷卻能力，「這比很多房子所使用的中央空調系統更為有效」。研究指若房子改用此油漆，於夏季每月平均可節省約278港元的冷氣費。

研究團隊指，此油漆使用標準的丙烯酸溶劑，可如商用油漆般生產，價格與一般油漆相若，因硫酸鋇比二氧化鈦更便宜。他們已申請專利，正為推出商品作準備，料最快在一至兩年後推出市面。

非牟利組織「Project Drawdown」推算在2050年，白色或綠色屋頂可助減少1億至11億噸的二氧化碳，相等於兩至三年的英國全國排放量。

英國《衞報》/《泰晤士報》