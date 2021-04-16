菲臘親王與英國汽車品牌越野路華（Land Rover）有不解之緣，是這款越野車的忠實粉絲，每一代Range Rover他都曾經擁有或曾駕駛，2019年他發生車禍時也是駕着越野路華。菲臘親王生前提及自己喪葬儀式時就說要由越野路華運送他的遺體——他的靈柩的確會由一輛他曾參與設計的越野路華「Defender」運送，陪伴他走完人生最後一段路。

越野路華最初是路華汽車公司1948年的單一車款，後來逐漸發展為一個品牌，包括一系列多功能四驅車，品牌與皇室也早有淵源，第100輛出廠的越野路華就是呈獻給英皇佐治六世，即英女皇伊利沙伯二世的父親。菲臘親王的配偶是一國之君，本來理應駕駛更奢華的英國跑車，不過他一直鍾情於越野路華，旗下的高級車款Range Rover更是得他歡心。菲臘親王曾向女皇提及自己後事安排，說希望儀式簡約，「就把我丟進一輛越野路華的車尾，然後把我送進溫莎堡」。

2016年時任美國總統奧巴馬與夫人米歇爾訪英，菲臘親王在溫莎堡就跳進一輛L406第四代Range Rover親自擔任司機；而蘇格蘭巴爾莫勒爾莊園內就備着一輛L322第三代，據說女皇與菲臘親王不時都會駕駛這輛車。

菲臘親王愛駕車，車齡十分長，2019年2月他駕駛一輛越野路華Freelander在桑德靈厄姆皇家莊園附近與另一輛車相撞，皇夫的座駕撞至翻側，他腿部受傷又飽受驚嚇，對方車上則有兩名女子和一名9個月大嬰兒，兩女輕傷，寶寶則絲毫無損。菲臘親王立即訂購一輛越野路華，汽車公司翌日就為他送上新車。這次車禍引起社會討論長者駕車的安全問題，結果菲臘親王翌月宣佈自願交還駕駛執照不再開車，當年他已97歲。

菲臘親王「對設計有極大興趣」，啟發了他2016年向一間英國特殊汽車公司訂製一輛改良版本的越野路華Defender 130，專門在打獵派對上使用，這輛特製車有LED照明，內櫳使用綠色皮革和法國橡木飾邊。他希望這輛他有份設計的Defender 130在葬禮儀式上成為運送他的靈柩，屆時也會有另一輛車在場支援。皇室一名高層官員表示︰「多年前，愛丁堡公爵就曾參與設計這些車輛。」由愛車送他人生最後一程，可謂適合不過。

car and driver網/英國《每日郵報》

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