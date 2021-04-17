3太空人由國際太空站返回地球

俄羅斯太空總署（Roscosmos）表示，國際太空站3名太空人乘坐俄羅斯太空船「聯合號」（Soyuz），周六成功返回地球，降落在哈薩克。

「聯合號」返回地球後，俄太空總署署長（Dmitry Rogozin）在Twitter表示：「隊員感覺良好，歡迎回到地球！」該3名太空人由2020年10月中旬開始一直在國際太空站，分別是美國太空總署太空人魯賓斯（Kate Rubins）、俄羅斯太空人雷日科夫（Sergey Ryzhikov）及斯維奇科夫（Sergey Kud-Sverchkov）。

Facebook押後決定是否解鎖特朗普賬戶

Facebook今年一月封鎖美國前總統特朗普的Facebook及Instagram賬戶，Facebook監督委員會周五表示，會押後決定是否解封賬戶。

監督委員會原本在下周三前決定，但委員會周五在Twitter改稱會在「未來數周」做決定，因為要處理超過9,000項公眾意見。

Facebook監督委員會由創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）成立，由20名成員組成，包括記者、維權人士、律師及學者，被指是「Facebook的最高法院」，至今已處理9個個案。

NASA宣佈與SpaceX合作研發月球登陸器

美國太空總署（NASA）周五宣佈與馬斯克旗下的太空探索技術公司（SpaceX）簽約，為「月亮女神計劃」（Artemis program）計劃建造月球登陸器，並計劃2024年把2名美國太空人送上月球，合約價值29億美元（約225億港元）。

根據NASA官網介紹，「月亮女神計劃」有3個部份，包括建造月球軌道太空站「門戶」（Gateway）、建造前往「門戶」的火箭和飛船、建造往返「門戶」與月球表面的月球登陸器。NASA計劃在2023年用火箭把「門戶」射上月球軌道，並正研製新一代重型火箭和「獵戶座」（Orion）飛船，將用於飛抵「門戶」。

路透社／英國廣播公司／中新社

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