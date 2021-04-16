英女皇皇夫菲臘親王今出殯，喪禮將於本港時間今晚在溫莎堡舉行。由於不是國葬，這場皇室私人葬禮的細節，會依皇夫遺願進行。快將95歲的英女皇伊利沙伯二世剛逢喪夫之痛，可仍要為這場喪事的安排費盡心神，特地安排近年不睦的孫兒威廉和哈里王子不並肩同行。

在英國防疫限制下， 主要的葬禮儀式只能舉行50分鐘，出席者上限為30人，而且全程須戴口罩。可是皇室家大業大，菲臘生前擬定的賓客陣容便多達1,000人，要把名單砍剩30人，自然難為了女皇。獲邀出席者，除了皇室核心成員和夫家親戚，還包括親王晚年的馬車遊伴──緬甸蒙巴頓伯爵夫人布拉德博恩（Penny Bradbourne）。

不穿軍服避免兒孫尷尬

布拉本的駕駛馬車技術，正是由菲臘親王親自教授，二人傳出過緋聞，可是67歲的布拉本跟英女皇亦是關係密切，經常出雙入對。皇室消息指出，近年白金漢宮但凡有活動舉行，布拉本都會在名單之上，相信菲臘親王泉下有知，也會樂見她出席喪禮。

相伴伊利沙伯二世74載的菲臘親王本月9日病逝，終年99歲。由於皇夫曾在英國海軍服役長達12年，與軍方有深厚淵源，他生前指定要在葬禮上奏出皇家海軍陸戰隊出戰前的軍曲《各就各位》（Action Stations）。14個英軍兵種將在教堂外列陣，向這位曾在二次大戰英勇作戰的皇夫作最後致意。

不過，白金漢宮則宣佈，皇室成員不會按照傳統穿着軍服出席喪禮。雖然皇室沒有解釋原因，但外界相信是英女皇不欲性醜聞纏身的兒子安德魯王子及近期與皇室鬧不和的哈里王子尷尬。據報，安德魯早前表示有意穿着海軍上將軍服送別老父，但此舉必會惹來公眾非議；至於哈里辭皇室公職後已沒有軍銜在身，若其他人都穿軍服，他將淪為少數穿禮服的男成員。

英女皇盡力保護哈里，但也難解他與哥哥威廉王子之間的芥蒂。今次是哈里自去年3月離開英國後首度回國，但早前菲臘親王病重期間，美國電視台播出哈里和太太梅根的訪問，二人指控英國皇室歧視他們的兒子阿奇，更公開與大嫂凱蒂的不和，引起威廉不滿。

表哥企在兩兄弟中間

雖然前首相馬卓安曾經公開促請兩位王子藉着爺爺的喪禮重修兄弟情，但看來並不容易。根據皇室安排，載着菲臘親王遺體的靈柩，將會由他生前親自監督改裝的越野路華移靈到聖佐治禮拜堂，其間眾子孫會尾隨相送，但屆時威廉與哈里之間，會隔着表哥菲利普斯，相信是英女皇用心良苦之舉，以免兩兄弟再生磨擦。

伊利沙伯二世不會全程出席喪禮，尾段會在女官陪同下進入教堂，雖然皇室未有公開座位表，但預料在防疫要求下，女皇會獨自就座。皇夫的靈柩將會安葬在聖佐治禮拜堂內的皇家墓園。

路透社/《每日郵報》