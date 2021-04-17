英國皇夫菲臘親王逝世，根據早於1999年公佈的安排，他的愛丁堡公爵頭銜最終將輾轉由最年幼兒子愛德華王子（Prince Edward）繼承。

愛德華王子1999年與蘇菲（Sophie Rhys-Jones）結婚時，便獲授予威塞克斯伯爵與伯爵夫人（Earl and Countess of Wessex）頭銜，但白金漢宮當時亦公佈，愛德華王子最終會繼承菲臘親王的愛丁堡公爵頭銜。

1947年菲臘親王與女皇結婚前，由英皇喬治六世授予他頭銜，而公爵的長子威爾斯親王查理斯，按法律在菲臘親王過身後繼承愛丁堡公爵頭銜。但由於查理斯是下任皇位繼承人，最終會登基，其爵位將被再授予愛德華。

愛德華王子是菲臘親王和女皇幼子，他目前已是菲臘親王於1956年設立的愛丁堡公爵獎勵計劃（Duke of Edinburgh Award）受託人、愛丁堡國際藝術節贊助人。愛德華繼承愛丁堡公爵頭銜，正是為了表揚他參與愛丁堡公爵獎勵計劃及擔任計劃主席的努力。而愛德華王子的妻子蘇菲亦會繼承女皇「愛丁堡公爵夫人」的頭銜。

英國《每日電訊報》

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