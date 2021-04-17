美國印第安納波利斯(Indianapolis) FedEx大樓造成8人死亡的槍擊案，警方證實槍手是19歲的前員工霍爾(Brandon Hole)。他於去年離職，行兇當天一下車就無目的地亂槍掃射，最後自殺身亡，警方表示暫時仍在調查其殺人動機。

遇害的死者中至少4人是錫克教徒社區居民，社區領袖卡爾薩(Gurinder Singh Khalsa)表示，發生事故的FedEx大樓眾所周知聘請了區內不諳英語的人士。該市官員周五在記者會上稱，尚未知道霍爾的行兇動機，並指可能永遠都無法確定，而警長泰勒就表示︰「我們可能永遠不知道這宗案件的前因後果，但我們會盡全力。」

去年曾充公槍手一把霰彈槍

聯邦調查局發表聲明，指2020年當局曾充公霍爾一把霰彈槍，但經過去年4月的盤查後，認為他沒有涉及「種族動機」的暴力極端主義。

案發於周四晚上大約11時，霍爾在沒有發生爭執及衝突的情況下一下車就開槍，4人在大樓外被殺，另外4人在大樓內。警察到場前數分鐘，霍爾吞槍自盡。

FedEx主席兼行政總裁史密斯(Frederick Smith)形容槍擊事件是「毫無意義的暴力行為」，向受影響的家人、員工致以深切同情，目前首要工作是協助員工及執法人員處理事件。美國總統拜登下令下半旗致哀，「若你把城市和郊區的街頭命案計算在內，美國每天都發生集體槍擊案，這是國家的窘局，必須終結」。

印第安納波利斯今年第三宗集體槍擊案

今次是印第安納波利斯今年第三宗集體槍擊案，1月時有5人被殺，包括一名孕婦；3月時有人在防疫措施排隊時起爭執，有3名成人和一名兒童被殺害。美國去年共有逾4.3萬人被槍殺，當中610人涉及集體槍擊事件。拜登剛剛在上周宣佈收緊槍管措施，包括規管部份槍械、加強買槍者的背景審查等等。

美國有線新聞網絡/英國廣播公司

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