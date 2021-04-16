（北美通訊）一名在美國定居的新疆「官二代」在《華盛頓郵報》撰文，講述自己的維吾爾父親一生貢獻中國政府，先後出任多項要職，但難逃北京背叛，最終被指控是「雙面人」，表面對中國忠誠，實質支持維吾爾分離主義。其父親在2017年起一直被關押，最終被判貪污罪成，處以無期徒刑。

蘇比﹒買買提﹒于克塞爾（Subi Mamat Yuksel）是一名中國「官二代」，她70多歲的爸爸買買提﹒阿不都拉（Mamat Abdullah）是一名中共黨員，年輕時畢業於中國西北民族大學，之後加入政府工作超過40年，先後出任新疆庫爾勒市市長、新疆林業廳廳長等要職，在烏魯木齊德高望重。蘇比周五在《華盛頓郵報》撰文，講述父親在中國被捕、被判無期徒刑的經過。

蘇比在文中表示，2007年她與哥哥赴美留學，先後申請庇護，取得美國居留權後在維珍尼亞州定居；他們留在烏魯木齊的父母亦多次赴美探望他們，包括出席自己的婚宴。

2017年，阿不都拉計劃與妻子再前往美國探望子女，但臨行前遭國安無理拘捕，關進集中營。在營內，國安連月審問阿不都拉的妻子，及其一名仍留在烏魯木齊的女兒，打探他們在外國、特別是美國首都華盛頓的親戚聯繫。

蘇比表示，在中國政府眼中，與海外親友作一般社交聯繫，都會被視為「政治活動」，因此父親過去經常告誡他們，在美國應專注學習和工作，不應參加其他事務。

蘇比相信，父親因為赴美參加自己的婚宴，才被中國政府盯上；她的母親過去也遷怒於兩兄妹，指他們是父親被捕的「原因」，並要求兄妹二人保持沉默。蘇比引述其母親說，「我們要相信黨，你的父親一生為政府工作，只要你們在那邊（美國）不參與任何事，他便可以回家。」蘇比相信母親受到國安指使，說話並不由衷，又指國安曾向她的母親餵食藥物，讓她更合作。

到2018年，很多維吾爾人已揭露新疆集中營真相，但蘇比和哥哥當時選擇沉默，因為他們相信父親與其他維吾爾人「不同」，最終會獲釋，但現實並非如此。一年後，他們的父親被判貪污罪成，處以無期徒刑，當時只得蘇比在新疆的妹妹獲准看判罪書及出席審訊，但不准檢閱其他證供。中國政府亦充公了她父親所有財產、兄弟的土地，以及她母親的退休金。

蘇比表示，父親被中共指控是「雙面人」，表面對中國忠誠，實質支持維吾爾民族主義。她強調，父親一生奉公守法，不曾參與維吾爾分離活動，促進維吾爾人與漢族和平共處，但北京卻背叛他，對他來說非常殘忍。

蘇比又指，北京經常使用貪污指控對付不合作的人，例如南疆喀什地區莎車縣委前書記王勇智，2017年悄悄釋放7,000多名再教育營關押者後，被起訴收受賄款；今月，新疆前黨委教育工委副書記沙塔爾﹒沙吾提，以及新疆前政協副秘書長希爾扎提﹒巴吾東，亦被控分離國家及賄賂罪成，被判死緩。

蘇比和哥哥去年終於打破沉默，接受傳媒訪問，在維吾爾人權項目2020年度會議（Uyghur Human Rights Project’s 2020 Conference）上作供，講述父親受到的迫害。她表示，目前母親及妹妹仍然在新疆，很擔心她們的安危，但她很清楚知道保持沉默只會一事無成，「我可能把家人置於險境，但事情本身已經在不斷惡化，我不相信我能夠繼續保持沉默。若果沒有人發聲，我恐怕家鄉的維吾爾人最終會被完全消滅。」

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