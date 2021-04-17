緬甸軍政府在周六公佈，趁當地新年特赦2.3萬名囚犯，暫未知是否包括反軍方政變示威者。另路透社引述泰國外長消息指，軍頭敏昂萊將在下周六出席在印尼首都舉辦的東盟領袖峯會。

緬甸國家電視台（MRTV）公佈，敏昂萊決定特赦23,047名囚犯，當中包括137名外籍囚犯，他們會被遣返，另外亦會有其他囚犯獲減刑。暫未知會否有反軍方政變示威者獲釋，根據關注組織「政治犯援助協會」（Assistance Association for Political Prisoners）數據，軍政府自政變至今，包括國務資政昂山素姬在內有2,728人被囚。

當地每逢重要節日便會有特赦的傳統，軍政府自2月推翻民選政府以來已第二次特赦囚犯。在2月的緬甸聯邦節（Union Day）假期，軍政府已釋放23,314名緬甸囚犯以及55名外國囚犯，社交平台有消息流傳軍方曾召集部份釋囚在晚上到民居破壞、放火，製造混亂。

據「政治犯援助協會」數字，緬甸軍政府自政變起已殺害至少726名示威者或路人，死者包括兒童，引起國際關注，報道指鄰近國家嘗試拉攏對立派別對話，希望和平化解是次動盪。

美聯社／路透社

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