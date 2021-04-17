緊貼菲臘親王葬禮，今晚9時將直播儀式：

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菲臘親王英國時間周六下午3時（香港時間晚上10時）在溫莎堡聖佐治教堂舉殯，菲臘親王的靈柩覆蓋他的個人旗幟、花環、他的海軍禮帽與禮劍，剛由擲彈兵衞隊（Grenadier Guards）運送到溫莎堡內廳。

不少民眾早上已聚集在溫莎堡外，向親王表示敬意。來自倫敦的65歲的藝術家卡亞瑪（Kaya Mar）更帶上自己上周繪書的菲臘親王油畫，「他努力工作及為這個國家作出貢獻，我認為人們最終會意識到他的價值，他是一位優秀的公僕，會為大家懷念」。

菲臘親王喪禮舉行時，與溫莎距離只有約10公里的倫敦希斯路機場，屆時將停止航班升降6分鐘，更特別安排喪禮期間不會有飛機飛過溫莎堡上空，以免帶來噪音。

英女皇在喪禮舉行前發放一張與菲臘親王的合照分享美好回憶，照片中兩人神態輕鬆地坐在草地上，女皇在陽光下露出愉快笑容。合照攝於2003年，地點位於阿伯丁郡巴拉特鎮（Ballater）附近Coyles of Muick的一處草地。照片可見當天陽光明媚，菲臘親王以手臂支撐悠閒半躺，帽子隨意擱在膝上，穿着格子裙的女皇坐在他身邊，笑容燦爛，背景是一片漂亮山景。

皇室消息人士說︰「這張珍貴的照片是女皇最喜歡的照片之一，在這個世上他們最喜歡的一個地方，喚起很多快樂回憶。她會永遠懷念心愛的丈夫。」

女皇自喪丈後周五首次露面，戴着帽子和墨鏡駕車離開溫莎堡，前往附近的浮若閣摩爾花園遛狗。

英國廣播公司/英國天空新聞

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