英國菲臘親王的喪禮在溫莎堡聖佐治教堂（St. George’s Chapel）舉行，儀式後棺木將安放在教堂內的皇家墓穴（Royal Vault），直至英女皇離世後，他們會一起葬在英皇喬治六世紀念教堂（King George VI Memorial Chapel）。喬治六世、皇太后（Queen Mother）的遺體，以及英女皇妹妹瑪嘉烈公主（Princess Margaret）的骨灰，都是安葬於英皇喬治六世紀念教堂：

英皇喬治六世

喬治六世1969年2月6日離世，遺體先置於皇家墓穴，並於同年3月26日轉移往英皇喬治六世紀念教堂。

瑪嘉烈公主

皇太后的幼女瑪嘉烈公主2002年2月9日在睡夢中逝世，喪禮在聖佐治教堂舉行，出席喪禮的450人中有30多名皇室成員，包括當時已年邁體弱的皇太后，餘下是瑪嘉烈的朋友和皇室職員。

瑪嘉烈生前已安排好後事，包括選好大部份哀樂、要求喪禮低調進行，而且罕有地選擇火葬。瑪嘉烈的骨灰運返英皇喬治六世紀念教堂，安葬於喬治六世旁邊。

皇太后

皇太后2002年3月30日在睡夢中逝世，享年101歲，臨終時英女皇陪伴在側。她的喪禮在西敏寺大教堂舉行，儀式由一首她生前選定的詩開始，有逾2000名人出席，靈柩移至溫莎堡下葬途中，有100萬群眾夾道告別。皇太后葬在亡夫喬治六世旁邊。

英國《泰晤士報》／royalcentral／《蘋果》資料室

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