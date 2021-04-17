英國皇夫菲臘親王一生充滿傳奇，來到人間的第一刻已經發生有趣小故事，就是在一張木餐桌上出生，而不是在醫院床上。這張見證菲臘親王出生的餐桌經歷近百載歲月，仍然保留至今，目前存放在倫敦一家船務公司之內。

菲臘親王的母親愛麗絲公主1921年6月10日在希臘科孚島（Corfu）的王室大宅「Mon Repos」內誕下獨子。出生紀錄顯示，當時醫生認為愛麗絲公主不宜在床分娩，結果她被帶到樓下，抬到餐桌上產子。這張餐桌1980年被倫敦船務公司Howe Robsinson買下，至今仍然放在公司的會議室內。

料醫生判斷躺餐桌分娩較舒適

船務公司的管理夥伴辛德利（Guy Hindley）說︰「我們查看舊傳記，它寫道醫生指出不太適宜在床上分娩，於是她被帶到樓下，放在飯廳的餐桌上，我相信這是為了盡量令她感到舒適。」古董專家認為，這張餐桌本身「並無特別之處」，只是因為菲臘親王的這段故事才有價值。

約一年半後，希臘發生政治動盪，菲臘一家人被迫流放，年紀尚幼的菲臘更被放進水果箱裏，隨着父母及四名姐姐登上英國巡洋艦卡呂普索號（HMS Calypso）流亡到法國。

「Mon Repos」以其新古典主義建築及花園聞名，目前已收歸政府所有，曾於1990年代翻新，並在大宅外豎立牌匾說明是菲臘親王的出生地。

英國《每日郵報》

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