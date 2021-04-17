古巴的卡斯特羅時代正式劃上句號，勞爾（Raul Castro）在周五召開的共產黨第八次全國代表大會上，宣佈辭任黨第一書記，把黨的領導權交予年輕一輩，結束他與兄長卡斯特羅（Fidel Castro）長達60年的管治。

八大由周五起一連四天舉行，現年89歲的勞爾致開幕辭表示：「我作為第一書記的任務結束了……懷着對履行職責的滿足，並對祖國未來充滿信心。」他續指新的領導層將是擁有數十年經驗的忠誠黨員，「充滿激情和反帝國主義精神」。

外界預期副手接任第一書記

儘管勞爾未有具體點名繼任人選，但早在2018年，他已經讓出古巴國務委員會主席一職予當時的副手迪亞斯卡內爾（Miguel Diaz-Canel），故外界預期迪亞斯卡內爾也會接手古巴共產黨第一書記的職位。

勞爾是已故革命領袖卡斯特羅（Fidel Castro）的胞弟，在革命時是其中一名指揮官，2011年接替其兄當上古巴共產黨第一書記，即使作風被認為較卡斯特羅開明，但仍然維持一黨專政至今。

隨着他退下領導層，將是自從1959年以來，古巴由卡斯特羅家族以外的人所管治。英國廣播公司分析指，迪亞斯卡內爾在全面接手古巴領導後，料被迫進一步開放原本由中央控制的古巴經濟。古巴目前正經歷該國冷戰以來最嚴重的經濟危機，當局近日已經批准私人農戶售賣牛肉和奶製品，放棄昔日對這些商品買賣的控制。

卡斯特羅下台前曾推行經濟改革

卡斯特羅在下台前也批評古巴國有企業的「惰性、盲從，缺乏主動」，強調要以更大「活力」推行改革。而古巴政府近來幾個月已恢復2011年通過的一系列經濟改革措施。

然而，古巴經濟有任何顯着復蘇，相信要等候與美國的關係回暖，就如奧巴馬時代。但拜登政府暫未有意改變上屆特朗普政府的古巴政策，包括逆轉前朝施加的制裁。

英國廣播公司／路透社／美聯社

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