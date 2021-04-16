上周五離世的菲臘親王與香港結緣甚深，二戰結束後他乘坐驅逐艦HMS Whelp從日本抵港，協助香港重光。當時一群蜑家女工受聘修繕戰艦，與菲臘親王共事數個月。1959年菲臘親王再訪港時，特別邀請女工重聚。這班蜑家女工的後代李敏婷（Miriam）2009年獲邀參觀白金漢宮，向菲臘親王提及長輩事蹟，當時年近90歲的親王仍記得女工的貢獻：「係呀，我打仗嘅時候已經去過，嗰陣時有啲好年輕嘅女工幫手工作。」

記者：潘柏林

李敏婷的父母都是蜑家人，她說自祖父年代起，家人已經沒有出海捕魚，男性一般投身做船員，女性承接修繕戰艦和商船，例如補油漆和織纜繩等。李敏婷的姑婆和姨婆組成蘇西女工班（Susie Side Party），十多人專為英國、澳洲等國戰艦工作，與珍妮女工班（Jenny’s side party）和Mary Soo Side Party分庭抗禮。她找到一份剪報，記載戰艦停泊後，領頭的女工Susie按傳統向艦長送上鮮花和當日的報紙。

蘇西女工班與菲臘親王的故事要追溯到二戰結束後，那時英國驅逐艦HMS Whelp由日本駛往香港，協助香港重光，仍未結婚的菲臘親王以少校身份在船上服役。蘇西女工班受聘修繕戰艦，每日在銅鑼灣避風塘搖木艇去添馬艦海軍基地，女工在小艇上舉起幾米長、特製的油掃，為戰艦補油漆。李敏婷指，修葺工作要非常小心，「同時間做緊幾樣嘢，有啲人扯住隻纜，有啲人綁緊繩，有啲人髹緊油，做緊所有嘢同時要睇住風浪」。

女工們除了補油漆，亦要負責織纜繩，軍艦就會提供餐飲。女工們與菲臘親王共事幾個月期間，對這位年輕的軍官印象甚佳，「（菲臘親王）成日請佢哋食糖呀，喺佢哋印象裏面，呢個係好好人軍官」。戰艦離港前，菲臘親王特別記掛這班女工，「當時我啲長輩都有講過，佢臨走時候有特登問佢哋，有啲咩生活上需要」。

皇夫接見女工後代未忘往事

李敏婷說，女工婉拒菲臘親王的幫助，「都係好客氣咁話無呀無呀，我哋都無乜需要，跟住Prince Philip就跟戰艦走咗」。那時女工不知道這位軍官顯赫的背景，直到1959年菲臘親王以愛丁堡公爵、英女皇丈夫身份官式訪問香港，特別邀請當年共事的女工重聚，「嗰陣時（菲臘親王）應該嚟香港三、四日左右，但係佢好有趣，唔知點解掛住喺添馬艦做嘢嗰幾個細路女，即係我啲姑婆、姨婆，咁就特登搵人搵返佢哋。」

她說，女工們收到邀請後嚇一跳，「佢哋都好surprise（驚訝），佢哋應該到嗰時先知道，原來嗰陣其中一個成日同佢哋傾偈、請佢哋食嘢嘅軍官，原來就係𠵱家個親王喇」。

蜑家女工與親王的故事還未完結。李敏婷大學畢業後曾經做過記者，2009年她獲VisitBritain邀請，與世界各地不同背景的人訪問英國，並有機會參觀白金漢宮。她憶述，「入宮」前工作人員再三叮囑，參觀時不准拍攝，安檢完畢後獲安排參觀不同大廳，行程尾聲有茶點招待，「大家喺度嘆住皇家奶茶、傾傾吓交流緊嘅時候，突然全場靜晒，各人都識趣放低茶杯，乖乖咁企好，原來菲臘親王親自過嚟接見」。

菲臘親王逐一與到訪者握手和問候，李敏婷自我介紹來自香港時，親王回答：「很好，我嚟過香港幾次。」她下意識重提長輩事蹟，「多謝您嚟探訪，我嘅外婆同其他長輩，有同我講以前喺添馬艦見過您」。年近90歲的菲臘親王仍記得當年女工的貢獻，「係呀，我打仗嘅時候已經去過，嗰陣時有啲好年輕嘅女工幫手工作」。

在艦上學會「鹹水英文」

李敏婷返港後與長輩飲茶，提到會見菲臘親王，一眾長輩卻很淡定，「哦，以前成日見到佢㗎啦，最多講佢𠵱家應該好老喇，真係一啲好閒話家常tone（語調）講呢件事」。隨着90年代添馬艦海軍基地搬去昂船洲，蘇西女工班已經解散，領頭的女工Susie亦在1993年去世。直到上周五，李敏婷乘搭港鐵時收到菲臘親王離世消息，「呢個人其實都同我自己啦，尤其是屋企長輩有好多共同經歷，所以都有啲傷感」。

她說，當年蜑家女工與世界各國軍官交流，反映香港與國際互動頻繁。姑婆、姨婆雖然沒有讀書，卻在戰艦上學懂基本英語，「我哋成日講笑話呢啲叫鹹水英文，真係好出於工作需要、接觸上需要，所以佢哋學返嚟識得講、識得聽，但未必識寫嘅英文……我阿嫲會同我講，『攞個Lifebuoy（救生圈）過嚟』，真係好搞笑」。

兩年前，李敏婷成立facebook專頁蜑家妹出走記 Strolling Tanka，分享長輩當年的故事，家人十分支持她的副業，更主動邀約不同長輩飲茶說故事。她覺得蜑家女工的故事應該要流傳下去，「原來一路累積呢啲故事，或者累積呢啲集體回憶嘅時候，其實都幫緊香港呢個地方成個歷史背景有啲補白」。