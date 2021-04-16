英國愛丁堡公爵皇夫菲臘親王的葬禮將於本港時間周六晚上在溫莎堡聖佐治教堂（St. George’s Chapel）舉行。本文將簡介相關安排。

葬禮當天的工作由早上11時開始，菲臘親王的靈柩上屆時覆蓋他的個人旗幟，並放上花環、菲臘親王的海軍禮帽與禮劍，之後由擲彈兵衞隊（Grenadier Guards）運送到溫莎堡內廳。至下午2時（香港時間晚上9時），溫莎教長（Dean of Windsor）及宮務大臣（Lord Chamberlain）等皇室官員會抵達內廳。

溫莎教長祈禱，跟菲臘親王相關的多個軍事單位隨後在溫莎堡方庭列隊，包括皇家海軍、皇家海軍陸戰隊、皇家輔助艦隊等，以展示菲臘親王跟軍方關係。

在下午2時27分（香港時間晚上9時27分），皇家御林軍連隊軍樂隊開始奏樂，菲臘親王參與設計的改裝Land Rover靈車由英皇喬治四世門進入方庭，駛一圈後進入武官入口。護柩人員下午2時38分從內廳把靈柩移送到靈車上，靈車接着朝國門離開。而方庭的軍樂隊屆時停止演奏。

靈柩下午2時41分離開國門，參與移靈儀式的皇室成員會步行跟隨靈車。英女皇於下午2時44時在君主入口乘坐專車，跟在步行隊列的後面。

下午2時45分，移靈隊列移至聖佐治教堂西階（West Steps），皇家騎馬砲兵團（Royal Horse Artillery）會鳴炮一分鐘，溫莎堡晚鐘塔會響鐘。2時53分，靈車到達聖佐治教堂西階，現場奏起國歌。

3時全國默哀一分鐘。皇室成員會走在靈柩後，護送靈柩到教堂，溫莎教長及坎特伯雷大主教（Archbishop of Canterbury）二人將在教堂內迎接靈柩。整個儀式預定在3時50分結束，靈柩會下葬到皇室墓園。然後，皇室會有私人時刻。

另外，英女皇同意全國哀悼八日，為悼念菲臘親王，倫敦、愛丁堡、加的夫、貝爾法斯特等城市，直布羅陀炮兵部隊及正於海上服役的皇家海軍軍艦，周六正午起每隔一分鐘鳴炮一次，共鳴41響（皇家人員身份21響，於皇家地點舉行加20響），向這位二戰時的勛將致敬；國防參謀長卡特代表全軍感謝他。此外，菲臘親王與英女皇1947年舉行婚禮的西敏大教堂前日敲鐘99次，象徵他享年99歲。政府建築物下半旗致哀，直至其喪禮舉行後的早上。

英國《每日郵報》/《每日鏡報》/《蘋果》資料室

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