俄羅斯與烏克蘭局勢持續緊張，俄羅斯官媒宣稱雙方交戰僅距「一步之遙」。外界憂慮俄軍大舉集結可能準備入侵烏克蘭，法國和德國均呼籲俄羅斯撤兵之際，俄羅斯再作挑釁行徑，突然拘捕烏克蘭一名總領事，指稱他涉嫌從事間諜行為，取得俄羅斯官方數據庫的機密資料。

根據俄羅斯聯邦安全局（FSB）宣稱，烏克蘭駐聖彼得堡總領事索索尼克（Oleksandr Sosonyuk）被揭發跟一名俄羅斯人會面，收取來自FSB和執法機關的機密資料。FSB指，索索尼克從事與外交官身份不符的行動，「對俄羅斯有明顯敵意」，因此採取行動把他拘捕，又稱會按照國際法常規來處理事件。

憂俄再進侵烏克蘭 美法德均促對話

俄羅斯近日在烏克蘭邊境大舉囤兵，外界擔心俄方是否計劃要入侵烏克蘭，烏克蘭已向北約（NATO）求助，要求保護。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）赴巴黎跟法國總統馬克龍和德國總理默克爾開會，三國領袖會後聲明要求俄方退兵，又提議跟俄方舉行四方會談，但相關要求均未獲俄方理會。

美國總統拜登日前亦曾經致電俄羅斯總統普京，呼籲克里姆林宮緩和緊張氣氛，又指華府對「烏克蘭主權和領土完整有堅定承諾」，建議美俄召開峯會，討論兩國之間的問題。不過建議遭到克宮冷待，俄方表示召開峯會的建議「言之尚早」，並在美軍放棄派艦到黑海後，封鎖刻赤海峽（Kerch Strait）。

英國《太陽報》

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