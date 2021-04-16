加拿大移民、難民及公民部(IRCC)發言人周五說，加拿大為香港居民推出的特別移民計劃，在開始接受申請的首3個星期，一共收到超過500份申請。

該部門的新聞秘書科恩(Alexander Cohen)在聲明說：「在計劃展開的首3個星期(2月8日至2月28日)，IRCC收到503份工作簽證申請和10份申請延長工作簽證。」聲明又說：「加拿大與國際社會同樣對國安法有極大憂慮，強烈支持和平示威權利、言論和集會自由。」

加拿大去年11月宣佈移民新措施，為香港大專畢業生提供全新工作簽證，鼓勵身在加拿大的香港留學生，及香港年輕人移民加國，又會優先處理港人移民及家庭團聚個案。在今年2月，加拿大表示加拿大大學的香港畢業生，可由該月起申請新類別的3年工作簽證。

自中國去年6月底在港強推港版國安法，數以百億計的資金由全球流向加拿大，數以千計的香港家庭希望在加國開展未來。由香港銀行流往加拿大的資金，去年達到歷史高峯。根據加拿大反洗錢機構「金融情報中心」(FINTRAC)的紀錄，約436億加元(約2719億港元)以電子轉賬(EFT)方式流入加國。不過，港府曾表示自2019年反政府示威開始後，未見到有大量資金流走。

路透社

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