美國總統拜登與日本首相菅義偉在白宮會面後，在白宮玫瑰園舉行聯合記者會。拜登歡迎菅義偉成為他上任後首任到訪的國家領導人，並誓言團結應對中國崛起和在5G技術和氣候轉變問題上加強合作。

拜登又向菅義偉保證在安全等問題上得到美國的堅實支持。他說：「我們承諾合作應對中國的挑戰、東海、南海和北韓等問題。」

菅義偉表示拜登重申「美日安保條約」涵蓋尖閣諸島(即釣魚島)，同意反對任何試圖以武力改變現狀或在東海南海進行脅迫及挑釁區內其他國家的行為。他表示曾與拜登討論台灣與新疆狀況，美日會後聲明亦有強調維護台海和平及穩定的重要性。

他又表示日本將為人權發聲，對中國應說則說。但他同時強調有需要與北京建立穩定、具建設性的關係。菅義偉在峯會後出席智庫華盛頓戰略與國際研究中心的活動時說，日本將堅決在緬甸、新疆和香港等問題上發聲，並與國際合作尋求實質行動。

他又向拜登表明日本將盡力抑制武漢肺炎疫情，在今年舉辦「安全且令人安心」的東京奧運，指正聽取世界衞生組織和專家的意見，為東京奧運作最完善準備。拜登對此表示支持。

路透社/法新社/中央社

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁 !