英國皇夫菲臘親王葬禮今晚舉行，由於菲臘親王與軍方淵源深厚，在其靈柩由溫莎堡方庭移送聖佐治教堂、歷時8分鐘的移送過程中，英國皇家海軍、皇家空軍和和多個皇家陸軍的部隊代表都會肅立送別，有份參加的軍人近日已加緊排練。而其中有份參與的海軍艦長，他目前指揮的巡防艦正是當年菲臘親王擔任艦長的同一艘艦。

菲臘親王曾經在海軍服役，直至1951年才退役，但他之後仍與皇家海軍及其他部隊保持緊密聯繫，因此海軍、空軍和多個陸軍部隊的代表都會參與葬禮，總人數超過700人，向菲臘親王作最後送別。參與的軍人分別來自皇家近衞騎兵團（Life Guards）、皇家藍色騎兵團（Blues and Royals）、威爾斯衞隊（Welsh Guards）、高士廉衛隊（Coldstream Guards）、皇家蘇格蘭兵團第四營高地人（Royal Regiment of Scotland 4 Scots，the Highlanders）等。他們近日已經在薩里郡沃金（Woking）的珀布賴特陸軍訓練中心進行演練。

其中，海軍巡防艦喜鵲號（HMS Magpie）司令、海軍少校摩根（Hywell Morgan）正是其中一員，目前由他領導的喜鵲號跟菲臘親王的關係非淺，1950年7月菲臘親王擢升為海軍少校，便是獲派出任喜鵲號艦長。摩根說︰「鑑於我目前指揮的艦隻，正是親王1950年代初期指揮的同一艘艦艇，因為這種聯繫，能夠參與（葬禮）實是令人難以置信的榮幸。」

摩根坦言，目前有份參與的軍人仍未完全感受到參與葬禮的重要性，「但當我們周六列隊準備出發時，我相信便會有所體會，也會感受到葬禮的重要性。」

皇家軍需部隊第27軍團上尉達林頓（Gemma Darrington）強調，受到武漢肺炎疫情影響，使操練一切變得更加困難，例如中心本來可容納1,000人，現在要減少到500人，而安排軍人進行排練時，也要「確保跟足社會（防疫）措施，確保士兵安全」，並指參與人員均已接受武肺測試及保持社交距離。

英國《每日郵報》／美聯社

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