（北美通訊）怎樣才算是「白」？美國普渡大學（Purdue University）機械工程系教授阮秀林（Xiulin Ruan）和其團隊用了6年時間，研究過百種物料後，發現在顏料中混入硫酸鋇（barium sulfate）後，可達至「終極白色」效果。專家相信，如果大樓外牆使用這種反射效果極佳的顏料，將有助紓緩城市熱島效應。

目前，市面上的白色顏料，普遍只能反射80%至90%光線，同時吸入紫外光，使表面氣溫上升。而這種新研發、「比初雪還要白」的顏料，可反射高達98.1%光線，同時散發外牆上的紫外光，使其達到降溫效果。若使用在建築物上，將可減少對化石燃料和冷氣機的依賴。

阮秀林表示，超白顏料在進行戶外測試時，晚上降溫效果最明顯，塗上顏料的表面溫度，比周圍環境溫度平均低19度（華氏、下同）；即使在日間正午時分，表面溫度亦比周圍環境溫度低8度。「這種新顏料所帶來的節能和降溫能力，令人非常振奮，」阮秀林表示，極白顏料有望在未來兩年內推出市場。

美國能源部旗下勞倫斯柏克萊實驗室（Lawrence Berkeley National Laboratory）的熱島效應研究小組（Heat Island Group）主席萊文信（Ronnen Levinson）對新顏料持觀望態度，「通常需要幾年時間，來評估新的反光物料表現。就其特性而言，在保持乾淨的情況下，它的降溫效果，比現有物料有效多10%。」

隨著全球氣候暖化，城市熱島效應加劇。美國國家環境保護局（Environmental Protection Agency）數據指，市區日間氣溫較郊區平均可高出7度，夜間氣溫則高出5度；在一些林木稀疏的地區，日間市區氣溫更可能會較郊區高出20度。在紐約和芝加哥等城市，均有利用白色屋頂反射陽光，使市區降溫的計劃。

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