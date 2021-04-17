他陪伴了英女皇73年，也幾乎陪伴了一整代的英國人。菲臘親王離開人世，英國上下無論老幼、不論是否皇室支持者，都感到一份說不出的悲傷，同時也為失去老伴的英女皇憂心。民眾連日來紛紛到白金漢宮放下鮮花悼念，說菲臘親王是「英雄」，奉獻一生支持女皇，也有來自香港的學生到場致意。

56歲的西梅斯特(Louise Simester)帶女兒到白金漢宮外悼念菲臘親王，「你不必是死忠皇室支持者，也會為女皇感到悲傷」。她帶着女兒同行，可惜買不到鮮花，17歲的女兒說她不是皇室支持者，但菲臘親王的死訊仍然令她震驚，「我所有朋友都感到頗震驚，我從沒經歷過皇室成員逝世」。西梅斯特當年經歷過威爾斯王妃戴安娜車禍逝世，「我帶了花悼念戴安娜，歷歷在目猶如昨天，我記得人們在哭泣，我也在哭」。

有年輕人踏着單車來到白金漢宮附近，向警員問路，臨走前其中一人向警員喊道︰「有沒有方法可以代我們向女皇問好？」

以鮮花及字條追憶菲臘親王

大人小孩、男男女女在初春的陽光下排隊，逐一在皇宮大閘外放下白玫瑰、黃色鬱金香、含苞未放的百合花等。有些花束附有字條，讚揚菲臘親王一生為國奉獻，其中一張寫道︰「全國都會懷念你，你是獨一無二的」。另一張寫着︰「永別了菲臘親王，對於一個吞下自己的驕傲、貢獻自己生命支持女皇的男人，我致以無比的敬意」。

瓦瑪（Rhea Varma）說菲臘親王代表着舊時代的穩重與氣度，對他的逝世感到「極之傷心」，「他是正直不阿的磐石」。來自泰國的詹寧斯(Kalenza Jennings)與好友同行，放下白玫瑰向菲臘親王致意，讚揚他是「英雄」，「他是一個好人，忠誠的男人。我們愛女皇，對於她失去了所愛的男人，我們感到很難過」。

來自香港的26歲陳姓學生Peter Chan放下一束白花與中英對照的字條，寫着「代表身在英國的香港人，悼念菲臘親王的一生」。他說︰「我覺得菲臘親王真的是個好人，他救了國家。」他說過去幾個月對女皇來說尤其艱難，既受武漢肺炎疫情陰影籠罩，菲臘親王又不適入院，「我十分同情女皇，心裏的感受無法言傳」。

有人說若非有菲臘親王陪伴73載，誰也不知道女皇是否捱得過漫長歲月，被問到現在皇夫逝世，是否象徵皇室在英國的地位有所改變？36歲的沃德（Adam Wharton-Ward）說︰「我認為剛好相反，他們毋須改變。」

英國廣播公司

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁 !