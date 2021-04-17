（北美通訊）美國NBA近年積極挖掘韓裔球員，雖然登上NBA舞台的暫時只有一位，但已出現首位韓裔的球證，28歲的史葛（Evan Scott）。不過，無論是球證、教練或是青年軍，多位在NBA中的韓裔美國人都或多或少曾經因種族受過不公平對待。參考美國職棒大聯盟（Major League Baseball）的非裔運動員做法，他們亦自組小型聯絡網，互相扶持幫助。

被認為是唯一一位登上NBA舞台的南韓球星，是曾經在2004-5和2005-6賽季為拓荒者打了46場比賽的河昇鎮（Ha Seung-jin）。不過，在NBA中其實也有不少韓裔美國人，他們都因為不同原因移民到美國。

2010至2014年任籃網籃球營運總監的Milton Lee的父親在韓戰中逃離北韓，並移民到美國做醫生，從此再沒有見過自己的母親和姊妹。芝加哥公牛助理教練Arnold Lee說，他父母的移民故事，就像有份角逐奧斯卡的電影《農情家園》 （Minari）。

在拓荒者任協調員兼球員發展教練已經9年的Jon Yim的曾祖，於1905年就到達美國，在夏威夷種菠蘿。而史葛則是南韓出生，自少被美國家庭收養，是韓戰後到美國的20萬名兒童之一。

由於韓裔在NBA中屬少數，且從未參加過職業賽。許多人都在職業生涯中曾經失去自信出現冒名頂替綜合症（Impostor syndrome）。Arnold Lee說，「我會每天問自己，我是否屬於這裏？」

他們也經常接觸到種族歧視。史葛在球場上就不斷受到球迷的攻擊，但他會和同樣是韓裔的Barnett球證兄弟傾訴減壓。Isaac Barnett是WNBA球證，而Jacob Barnett則在G League任球證，三人一起在維珍尼亞北部長大，當初也是Barnett兄弟啟發史葛做球證。

除了當面辱罵，更多是來自無形攻擊。Jon Yim當初出任夏季聯賽總經理時，就曾被同事揶揄「開心啦有份工」。Jon Yim現時已在NBA內建立了自己的地位，私下也會照顧年輕的同鄉史葛。他說看到史葛做到首位韓裔球證，也啟發他立志想做NBA首位韓裔總教練。

照顧同鄉是NBA中韓裔美國人的傳統，Jon Yim在拓荒者早期，就曾受到曾任侯斯頓火箭籃球技術總監19年的John Cho的照顧。

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