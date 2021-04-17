巴西的武漢肺炎疫情持續嚴峻，有本來準備接種流感針的孕婦及兒童被錯打武肺疫苗，更有醫護人員私自以疫苗與非法淘金者換取黃金，導致不少原住民沒針可打，隨時令疫情進一步惡化。

聖保羅州接連傳出「打錯針」情況，在伊萬拉皮納（Itirapina）周二有46人原本打算接種H1N1流感疫苗，卻被誤打中國科興武肺疫苗，當中包括2名孕婦和28名年僅1至5歲的兒童。

大聖保羅區的迪亞德馬（Diadema）兩天後也出現同樣錯誤，5名7個月至4歲的兒童被錯誤注射科興疫苗。注射站辯稱醫護人員是「忙中有錯」，但巴西的流感疫苗玻璃瓶標籤是綠色，科興卻是橙色。

當局指科興注射對象是18歲或以上成年人，疫苗對兒童和孕婦有何影響及是否安全仍有待科學數據驗證，但建議被誤打科興的兒童和孕婦不該接種第2劑，並且等待14天後才接種流感疫苗。

醫護擅自出售疫苗或醫療物資圖利

另外，羅賴馬州（Roraima）聯邦檢察官接獲有醫護私自出售疫苗的舉報，已經開始調查。在去年曾經有人感染武漢肺炎的亞諾瑪米族，部落領袖稱有醫護擅自以撥派給原住民的醫療物資出售圖利。

根據代表亞諾瑪米族的組織指，至少有一名醫護向非法淘金者出售武肺疫苗、汽油和發電機，以換取黃金；另有醫護則在晚上跟非法淘金者接頭，以藥物換取黃金。

路透社／中央社

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁 !