牛津/阿斯利康（AZ）武漢肺炎疫苗和強生疫苗的血栓副作用疑慮，引起多國停用或限制接種年齡組別。一項研究則指武肺患者出現血栓的風險，其實達注射AZ疫苗的八倍，希望當局和公眾衡量利害時考慮這一點。

該項未經同行評審的研究，引用美50萬宗武肺病例數據庫，指每100萬名感染武肺病人，約40人兩周內腦部出現血栓。多國監管當局估計，每100萬名注射AZ疫苗者中，約有四至五宗類似血栓個案。有份進行研究的英國牛津大學教授格迪斯表示：「很多人將焦點轉到疫苗之上，這發現的重要性，在於回到這種可怕的病有很多不同後果的事實。」

輝瑞稱或需每年接種

血栓疑慮令西方多國更為倚重未有這問題的輝瑞/BioNTech疫苗。輝瑞藥廠行政總裁布拉卻表示，在保護力隨時間下降和要應付變種病毒下，接種者「甚可能」需要在12個月內打第三針強化針，亦可能每年都需要接種。美國白宮官員亦指政府已為接種者可能需要在9至12個月內打強化針作準備。

日本近期疫情惡化，政府昨決定「防止蔓延等重點措施」由大阪府、東京都等六個都府縣，擴大到埼玉縣、千葉縣、神奈川縣與愛知縣四縣，由4月20日至5月11日實施，具體措施包括要求餐廳提早到晚上8時打烊、限制舉辦大型活動等。東京奧運籌委會主席橋本聖子昨重申不會取消京奧。

路透社