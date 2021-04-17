（北美通訊）加拿大大多倫多地區將不會再有「主人房」出現。因為「主人（Master）」一詞被指涉及歧視成份，多倫多地產局（Toronto Regional Real Estate Board）根據多元化和包容委員會（Diversity And Inclusion Committee）建議，日後一律以「主要（Primary）」來稱呼主臥房。

多倫多地產局總裁帕特爾（Lisa Patel）日前在一封電郵中表示，將會在數月內停用「主人（Master）」來稱呼房屋內的主臥房，而以「主要（Primary）」替代。原因是很多人認為「主人」一詞令人聯想到種族主義、性別歧視和奴隸制度。

有關用語將適用於提供房地產買賣服務的MLS系統，網站TRREB.ca及網上表格。加拿大地產商會（The Canadian Real Estate Association）則早於去年10月，已在網站Realtor.ca上使用「Primary」來稱呼主臥房。

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