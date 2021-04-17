因為武漢肺炎疫情，英國一對老夫婦被迫長期分離、無法相見，牽腸掛肚幾個月後，終於在護老院舍重聚。兩人急切地上前擁抱親吻對方，開心得流下淚來。

在疫情初期，瑪麗（Mary）留在家中獨居，丈夫戈登（Gordon）則入住護老中心，後來瑪麗也要人照顧，卻未能安排跟丈夫同住一間院舍。幸而戈登之後辦理轉院，終於可以跟愛妻見面同住。

而瑪麗所住的護老院窩心地為瑪麗安排一場秘密驚喜，讓二人在院舍內重聚並拍下這個令人感動的時刻。只見瑪麗乍見丈夫時簡直不敢相信，她凝視着戈登猶疑地不敢上前，一邊問道︰「我們不可以踫觸對方，是嗎？」這時戈登放下拐杖，伸手示意妻子「過來」，瑪麗這才放下助行架，急切地投入丈夫懷裏，二人緊緊相擁，親吻對方，眼中盈滿淚水。

護老院把影片上載facebook，寫道︰「我們可愛的瑪麗今天有一個大驚喜，她心愛的丈夫戈登來到跟她一起生活，數個月沒見對方，這肯定是十分令人激動的重聚。瑪麗現在可以跟戈登一起住在他的新房間內。」

瑪麗與戈登的深情重聚感動到不少網民。斯特里特（Andy Street）寫道︰「他們讓我感動落淚。我親愛的妻子在第一次封城時不敵癌症，在我臂彎內離世，她只有53歲。我幻想過很多次這個重遇擁抱的畫面。我希望他們能有更多時間相聚，愛是如此珍貴。」

霍恩（Anthony Horn）寫道︰「太美麗了。瞧瞧她這樣放下她的助行器，輔助器已無關緊要了，她已找到力量走向丈夫。很愛這個情景，真愛真是極好。」

英國《每日鏡報》

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁 !